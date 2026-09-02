Cumbre del BID: Susbielles expone en Colombia sobre la reconstrucción de Bahía tras la inundación

El intendente Federico Susbielles asiste desde este miércoles al encuentro anual de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, donde expondrá la agenda de reconstrucción y desarrollo de Bahía Blanca tras la inundación.

El evento se desarrolla en las ciudades de Bogotá y Barranquilla y culminará el viernes. La agenda incluye el intercambio con autoridades de más de 50 ciudades y el análisis de herramientas de planificación, resiliencia y financiamiento para obras estratégicas.

"Estamos intercambiando experiencias, trayendo por un lado lo que ha ocurrido en Bahía Blanca, cómo lo trabajamos, cómo estamos planificando. Hay grandes desafíos por delante para nuestra ciudad y, en esa línea, trabajar con la mirada en el largo plazo y la búsqueda también de financiamiento para poder en su momento abordar esas obras tan importantes que la ciudad necesita", dijo Susbielles en un video difundido en redes sociales.

El intendente agregó que se está trabajando "no solamente en un plan hidráulico que estudia la totalidad de las cuencas de la ciudad, sino también en la problemática del agua que venimos avanzando muy bien, y junto al Gabinete Bicentenario en una mirada a largo plazo de la ciudad".

Precisó que en ese contexto es "oportuno e importante estar en este lugar rodeado de alcaldes de toda América, pensando el futuro y también asegurando la sostenibilidad de nuestro programa para Bahía Blanca".

Con satisfacción y expectativa positiva, culmina la primera jornada de la Reunión de Alcades 2026, en Bogotá, Colombia.



Organizado por el BID, este encuentro reúne a 50 intendentes de toda América, para pensar y poner en común estrategias de transformación en nuestras ciudades.… pic.twitter.com/UdxKd4tEod — Federico Susbielles (@fsusbielles) September 2, 2026

El evento tiene como lema “De proyectos a estrategias: cómo las ciudades generan transformación”. El encuentro reúne a alcaldes, funcionarios, especialistas y representantes de organismos internacionales para intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales.

La agenda de trabajo está centrada en cinco ejes: financiamiento sostenible, resiliencia social, resiliencia urbana, capacidad institucional y desarrollo económico local. Incluye paneles con especialistas internacionales, mesas de intercambio entre autoridades y visitas a proyectos de transformación urbana de las ciudades anfitrionas.

La participación en el encuentro también permite conocer modelos implementados en otras ciudades, establecer vínculos de cooperación y explorar herramientas técnicas y alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos.

Forman parte de la reunión representantes de Río de Janeiro, Buenos Aires, Mendoza, Guadalajara, San José, Cali, Ciudad de Panamá, Curitiba, Villavicencio, Kingston y Montevideo, entre otras ciudades de América Latina y el Caribe.