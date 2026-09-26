Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un histórico segundo puesto

Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una destacada actuación y finalizó en el segundo lugar del medallero general, detrás de Brasil. La delegación anfitriona consiguió 81 medallas de oro, 87 de plata y 125 de bronce, para alcanzar un total de 293 preseas durante la competencia.

Brasil lideró la clasificación con 122 oros y 312 medallas, mientras que Colombia quedó tercera con 69 títulos dorados y 192 podios. La producción argentina representó una mejora respecto a Asunción 2022, donde había conseguido 58 primeros puestos.

El último oro argentino llegó de la mano de Los Gladiadores, el seleccionado masculino de handball, que igualó 27-27 ante Chile y se quedó con el título por diferencia de gol. Los trasandinos fueron segundos y Brasil completó el podio.

También en la jornada final, Argentina cayó en las dos finales de waterpolo ante Brasil: el equipo femenino perdió 12-5 y el masculino cayó por 16-15.

# País 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total 1 🇧🇷 Brasil 122 107 83 312 2 🇦🇷 Argentina 81 87 125 293 3 🇨🇴 Colombia 69 61 62 192 4 🇨🇱 Chile 49 58 68 175 5 🇻🇪 Venezuela 48 43 55 146 6 🇵🇪 Perú 28 32 39 99 7 🇺🇾 Uruguay 17 14 23 54 8 🇪🇨 Ecuador 16 27 39 82 9 🇵🇾 Paraguay 9 9 19 37 10 🇵🇦 Panamá 5 3 8 16 11 🇧🇴 Bolivia 3 4 9 16 12 🇨🇼 Curazao 1 0 1 2 13 🇦🇼 Aruba 0 3 1 4 14 🇬🇾 Guyana 0 0 4 4

La natación fue una de las disciplinas más productivas para el equipo nacional. Macarena Ceballos ganó tres pruebas: 50, 100 y 200 metros pecho, mientras que Cecilia Dieleke se impuso en los 50 y 100 metros espalda, donde además estableció récord de los Juegos. Ambas integraron el relevo femenino 4x100 medley junto a Laila Chain y Andrea Berrino, que también obtuvo el oro.

Los seleccionados de hockey sobre césped protagonizaron otras de las grandes actuaciones argentinas. Las Leonas derrotaron 5-0 a Chile en la final femenina y Los Leones vencieron 3-1 al mismo rival para quedarse con ambas coronas.

La gimnasia artística aportó un logro histórico: el equipo femenino argentino ganó la prueba por conjuntos y cortó una racha brasileña de más de tres décadas. Además, Julieta Lucas obtuvo el título individual del concurso completo.

En atletismo, Micaela Levaggi consiguió dos medallas doradas al imponerse en los 1.500 y 5.000 metros, mientras que el relevo mixto 4x400 metros también subió a lo más alto del podio.

El canotaje sumó títulos en los K4 500 metros femenino y masculino, además del triunfo de Aramís Sánchez y Santiago Piedras en C2 500 metros. También hubo campeones argentinos en ciclismo, lucha, judo, esgrima, pelota vasca, pentatlón moderno, bowling y deportes electrónicos.

Con esta actuación, Argentina alcanzó una de sus mejores producciones recientes en los Juegos Suramericanos, aunque Brasil volvió a quedarse con el primer lugar del medallero. La última vez que el país había terminado como líder fue en Buenos Aires 2006, cuando organizó la competencia y obtuvo 107 medallas doradas.