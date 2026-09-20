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Copa Davis: de la mano de Cerúndolo, Argentina venció a Turquía y clasificó a los Qualifiers de 2027

El equipo nacional se quedó con la serie en Neuquén por un marcador global de 3-1, luego de que Francisco Cerúndolo venciera a Mert Alkaya por 6/1 y 6/0. En el primer turno, el dobles no pudo.

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Argentina venció a Turquía por 3-1 en Neuquén y clasificó a los Qualifiers I de la Copa Davis 2027, la primera ronda de la eliminatoria rumbo al Final 8.

El punto decisivo lo consiguió Francisco Cerúndolo, quien derrotó a Mert Alkaya por 6-1 y 6-0 este domingo y selló la serie para el equipo nacional.

La jornada había comenzado con el triunfo de la dupla turca integrada por Arda Azkara y Yanki Erel, que superó por 6-4 y 6-4 a Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

Argentina había quedado al frente de la serie el sábado con las victorias de Cerúndolo ante Erel, por 6-0 y 6-4, y de Thiago Tirante frente a Alkaya, por 6-2 y 6-4.

Con el triunfo de Cerúndolo, el equipo argentino cerró la serie 3-1 y aseguró su lugar en los Qualifiers de 2027.

Fuente: Cadena 3

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