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Milei negó una maniobra electoral por Malvinas y aseguró que la estrategia lleva tres años
Según el Presidente, las declaraciones de Donald Trump abrieron un escenario geopolítico aprovechado desde Casa Rosada.
Javier Milei rechazó que las recientes medidas del Gobierno vinculadas al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas respondan a una estrategia electoral y sostuvo que forman parte de un plan que, según afirmó, se prepara desde hace tres años.
Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, el Presidente cuestionó a quienes atribuyeron las decisiones a una búsqueda de impacto político. “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, expresó.
Milei explicó que el endurecimiento de las sanciones contra empresas y directivos que participen en actividades hidrocarburíferas en el archipiélago sin autorización argentina tuvo como disparador declaraciones de Donald Trump. Según relató, el presidente estadounidense había señalado que Washington estaba revisando su posición frente a la disputa por las islas.
“La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos”, afirmó. Milei agregó que el Gobierno resolvió aprovechar ese escenario para avanzar con medidas que ya venía preparando.
El mandatario insistió en que “no tiene una intencionalidad política electoral” y sostuvo que la estrategia busca aumentar la presión económica sobre las compañías que operan en las islas. En ese sentido, planteó que esas firmas deberían elegir entre participar en proyectos vinculados a Malvinas o mantener oportunidades de inversión en desarrollos argentinos como Vaca Muerta.
“Se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos”, resumió el Presidente, al vincular la iniciativa con el contexto geopolítico y con el crecimiento de los sectores energético y minero en la Argentina.
El 3 de septiembre, Milei había anunciado en cadena nacional un proyecto para endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra compañías relacionadas con actividades no autorizadas en el área en disputa. El Gobierno también comunicó posteriormente la apertura de procesos sancionatorios y denuncias contra empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en la zona.
Milei sostuvo que la combinación entre recursos energéticos, alineamiento internacional y cambios geopolíticos generó una oportunidad para reforzar la posición argentina. A partir de ese argumento, volvió a rechazar que las decisiones hayan sido diseñadas con fines electorales.
Con información de Clarín
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