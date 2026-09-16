El Gobierno rechaza guía británica que respalda a empresas que operan en Malvinas

El Gobierno argentino expresó su rechazo a una guía difundida por el Reino Unido para orientar y respaldar a empresas e inversores que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas.

El documento británico, titulado “Doing business with the Falkland Islands”, fue publicado este martes 15 de septiembre y está dirigido a compañías y personas que realicen negocios en las islas, suministren bienes o servicios o participen en la explotación de recursos naturales.

Pablo Quirno, canciller argentino. Foto: Agencia NA / Archivo

Desde la Cancillería argentina manifestaron su “más enérgico rechazo” y sostuvieron que la iniciativa busca promover actividades comerciales e hidrocarburíferas que el país considera ilegítimas en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En su guía, el Gobierno británico sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación en las islas ni sobre las empresas o personas vinculadas con negocios allí. Además, afirma que continuará respaldando a las compañías que reciban advertencias o enfrenten acciones impulsadas por autoridades argentinas.

Buenos Aires rechazó esa posición y reafirmó su reclamo de soberanía sobre los archipiélagos y sus espacios marítimos.

La Cancillería también informó que hasta el momento envió cerca de 180 advertencias a personas y empresas de unos 30 países, mantiene abiertos 60 procedimientos administrativos y presentó tres denuncias penales que involucran a diez compañías y sus directivos.

El conflicto se intensificó en las últimas semanas a partir del avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la cuenca ubicada al norte de las islas. El Gobierno argentino cuestiona esas operaciones por considerar que fueron autorizadas de manera unilateral en un área cuya soberanía está en disputa.

En ese marco, Cancillería anticipó que profundizará las medidas administrativas, diplomáticas y judiciales contra las compañías que participen en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

A pesar de la escalada en el cruce diplomático, el Gobierno reiteró su disposición a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la cuestión de la soberanía de Malvinas.