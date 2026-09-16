Así está el medallero general en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reparten medallas entre 15 países, con Brasil, Argentina y Colombia peleando la cima de la tabla hasta el momento. A continuación, repasá cómo viene la cosechas de preseas en la competición.

Hasta el momento, Brasil lidera el medallero general con 75 medallas (28 oros, 28 platas y 19 bronces), seguido por Argentina con 64 (22-16-26), y Colombia, tercera con 51 (21-16-14).

El medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Brasil — 75 (28-28-19)

Argentina — 64 (22-16-26)

Colombia — 51 (21-16-14)

Chile — 26 (6-7-13)

Venezuela — 24 (8-9-7)

Perú — 17 (2-7-8)

Ecuador — 9 (1-3-5)

Paraguay — 7 (1-2-4)

Panamá — 2 (0-1-1)

Uruguay — 2 (1-0-1)

El medallero argentino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En el segundo puesto, Argentina suma 22 oros, 16 platas y 26 bronces:

Oro:

Pascual Di Tella — Esgrima, sable individual masculino

Macarena Ceballos — Natación, 200m pecho y 100m pecho

Cecilia Dieleke — Natación, 100m espalda y 50m espalda (compartido con Brasil)

Natación -- Relevos combinados 4x100m femeninos

Fernando Contreras — Ciclismo, cross country masculino (MTB)

Gimnasia Artística — Piso femenino

Daniela Arias — Esports, EA Sports FC femenino

Lucas Julieta — Gimnasia Artística, All Around

Juan Segundo — Patinaje artístico

Mateo Kalejman — Ciclismo de carretera, contrarreloj individual

Augusto Servello — Esgrima, florete individual massculino

Isabel Di Tella — Esgrima, espada individual femenina

Tiro — Equipo mixto de carabina de aire comprimido de 10 metros

Santino Basaldella — Paddle surf, sprint masculino

Juliette Duhaime — Paddle surf, sprint femenino

Plata:

Santiago Grassi — Natación, 50m mariposa

Donato Mastroianni — Patinaje artístico

Micaela Lopetegui — Patinaje artístico

Nectar Coleff — Assetto Corsa GT

Andrea Nigosanti — Esgrima, florete individual masculino

Lucia Clembosky — Paddle surf, sprint femenino

Martina Barbeito — 100m pecho

Laila Chain — 400m estilo combinado

Bronce:

Juan Bacha — Esgrima, sable individual masculino

Romina Imwinkelried — Aguas abiertas, 10km

Lucas Alba — Natación, 800m libre

Gimnasia Artística - Piso masculino

Emilia Acosta — Gimnasia Artística, All Around

Valentina Longo — Patinaje artístico

Joel Contreras — Ciclismo de montaña

Delfina Dibella — Ciclismo de carretera, contrarreloj individual femenina

Doma clásica — Final por equipos

Lautaro Zuviria — EA Sports FC masculino

Naiara Sagasti — Patinaje de velocidad, 1000 metros lisos femeninos

Ignacio Arias — Paddle surf, sprint masculino

Natación — Relevos masculinos 4x200m estilo libre

José Materano — 100m espalda

Natación — Relevos femeninos de 4x200m estilo libre

Natación — Relevos combinados 4x100 masculinos

Ulises Cazau — 50m mariposa

Martina Barbeito — 200m pecho

Andrea Berrino — 50m espalda

Fuente: TyC