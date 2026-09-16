Deportes
Así está el medallero general en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Brasil lidera con comodidad con 52 medallas, con Argentina (32) y Colombia (28) peleando el resto del podio tras las dos primeras jornadas de competencia.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reparten medallas entre 15 países, con Brasil, Argentina y Colombia peleando la cima de la tabla hasta el momento. A continuación, repasá cómo viene la cosechas de preseas en la competición.
Hasta el momento, Brasil lidera el medallero general con 75 medallas (28 oros, 28 platas y 19 bronces), seguido por Argentina con 64 (22-16-26), y Colombia, tercera con 51 (21-16-14).
El medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
- Brasil — 75 (28-28-19)
- Argentina — 64 (22-16-26)
- Colombia — 51 (21-16-14)
- Chile — 26 (6-7-13)
- Venezuela — 24 (8-9-7)
- Perú — 17 (2-7-8)
- Ecuador — 9 (1-3-5)
- Paraguay — 7 (1-2-4)
- Panamá — 2 (0-1-1)
- Uruguay — 2 (1-0-1)
El medallero argentino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
En el segundo puesto, Argentina suma 22 oros, 16 platas y 26 bronces:
Oro:
- Pascual Di Tella — Esgrima, sable individual masculino
- Macarena Ceballos — Natación, 200m pecho y 100m pecho
- Cecilia Dieleke — Natación, 100m espalda y 50m espalda (compartido con Brasil)
- Natación -- Relevos combinados 4x100m femeninos
- Fernando Contreras — Ciclismo, cross country masculino (MTB)
- Gimnasia Artística — Piso femenino
- Daniela Arias — Esports, EA Sports FC femenino
- Lucas Julieta — Gimnasia Artística, All Around
- Juan Segundo — Patinaje artístico
- Mateo Kalejman — Ciclismo de carretera, contrarreloj individual
- Augusto Servello — Esgrima, florete individual massculino
- Isabel Di Tella — Esgrima, espada individual femenina
- Tiro — Equipo mixto de carabina de aire comprimido de 10 metros
- Santino Basaldella — Paddle surf, sprint masculino
- Juliette Duhaime — Paddle surf, sprint femenino
Plata:
- Santiago Grassi — Natación, 50m mariposa
- Donato Mastroianni — Patinaje artístico
- Micaela Lopetegui — Patinaje artístico
- Nectar Coleff — Assetto Corsa GT
- Andrea Nigosanti — Esgrima, florete individual masculino
- Lucia Clembosky — Paddle surf, sprint femenino
- Martina Barbeito — 100m pecho
- Laila Chain — 400m estilo combinado
Bronce:
- Juan Bacha — Esgrima, sable individual masculino
- Romina Imwinkelried — Aguas abiertas, 10km
- Lucas Alba — Natación, 800m libre
- Gimnasia Artística - Piso masculino
- Emilia Acosta — Gimnasia Artística, All Around
- Valentina Longo — Patinaje artístico
- Joel Contreras — Ciclismo de montaña
- Delfina Dibella — Ciclismo de carretera, contrarreloj individual femenina
- Doma clásica — Final por equipos
- Lautaro Zuviria — EA Sports FC masculino
- Naiara Sagasti — Patinaje de velocidad, 1000 metros lisos femeninos
- Ignacio Arias — Paddle surf, sprint masculino
- Natación — Relevos masculinos 4x200m estilo libre
- José Materano — 100m espalda
- Natación — Relevos femeninos de 4x200m estilo libre
- Natación — Relevos combinados 4x100 masculinos
- Ulises Cazau — 50m mariposa
- Martina Barbeito — 200m pecho
- Andrea Berrino — 50m espalda
Fuente: TyC
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