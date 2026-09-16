Seguinos

Deportes

Así está el medallero general en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Brasil lidera con comodidad con 52 medallas, con Argentina (32) y Colombia (28) peleando el resto del podio tras las dos primeras jornadas de competencia.

| 🕒 5 mins. de lectura.
Pascual Di Tella, medalla dorada en esgrima.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reparten medallas entre 15 países, con Brasil, Argentina y Colombia peleando la cima de la tabla hasta el momento. A continuación, repasá cómo viene la cosechas de preseas en la competición. 

Hasta el momento, Brasil lidera el medallero general con 75 medallas (28 oros, 28 platas y 19 bronces), seguido por Argentina con 64 (22-16-26), y Colombia, tercera con 51 (21-16-14).

El medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

  • Brasil — 75 (28-28-19)
  • Argentina — 64 (22-16-26)
  • Colombia — 51 (21-16-14)
  • Chile — 26 (6-7-13)
  • Venezuela — 24 (8-9-7)
  • Perú — 17 (2-7-8)
  • Ecuador — 9 (1-3-5)
  • Paraguay — 7 (1-2-4)
  • Panamá — 2 (0-1-1)
  • Uruguay — 2 (1-0-1)

El medallero argentino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En el segundo puesto, Argentina suma 22 oros, 16 platas y 26 bronces:

Oro:

  • Pascual Di Tella — Esgrima, sable individual masculino
  • Macarena Ceballos — Natación, 200m pecho y 100m pecho
  • Cecilia Dieleke — Natación, 100m espalda y 50m espalda (compartido con Brasil)
  • Natación -- Relevos combinados 4x100m femeninos
  • Fernando Contreras — Ciclismo, cross country masculino (MTB)
  • Gimnasia Artística — Piso femenino
  • Daniela Arias — Esports, EA Sports FC femenino
  • Lucas Julieta — Gimnasia Artística, All Around
  • Juan Segundo — Patinaje artístico
  • Mateo Kalejman — Ciclismo de carretera, contrarreloj individual
  • Augusto Servello — Esgrima, florete individual massculino
  • Isabel Di Tella — Esgrima, espada individual femenina
  • Tiro — Equipo mixto de carabina de aire comprimido de 10 metros
  • Santino Basaldella — Paddle surf, sprint masculino
  • Juliette Duhaime — Paddle surf, sprint femenino

Plata:

  • Santiago Grassi — Natación, 50m mariposa
  • Donato Mastroianni — Patinaje artístico
  • Micaela Lopetegui — Patinaje artístico
  • Nectar Coleff — Assetto Corsa GT
  • Andrea Nigosanti — Esgrima, florete individual masculino
  • Lucia Clembosky — Paddle surf, sprint femenino
  • Martina Barbeito — 100m pecho
  • Laila Chain — 400m estilo combinado 

Bronce:

  • Juan Bacha — Esgrima, sable individual masculino
  • Romina Imwinkelried — Aguas abiertas, 10km
  • Lucas Alba — Natación, 800m libre
  • Gimnasia Artística - Piso masculino
  • Emilia Acosta — Gimnasia Artística, All Around
  • Valentina Longo — Patinaje artístico
  • Joel Contreras — Ciclismo de montaña
  • Delfina Dibella — Ciclismo de carretera, contrarreloj individual femenina
  • Doma clásica — Final por equipos
  • Lautaro Zuviria — EA Sports FC masculino
  • Naiara Sagasti — Patinaje de velocidad, 1000 metros lisos femeninos
  • Ignacio Arias — Paddle surf, sprint masculino
  • Natación — Relevos masculinos 4x200m estilo libre
  • José Materano — 100m espalda 
  • Natación — Relevos femeninos de 4x200m estilo libre
  • Natación — Relevos combinados 4x100 masculinos
  • Ulises Cazau — 50m mariposa
  • Martina Barbeito — 200m pecho
  • Andrea Berrino — 50m espalda

Fuente: TyC

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Más Leídas