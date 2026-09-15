Sony anunció que aún no hay fecha para el lanzamiento de la PlayStation 6

El CEO de Sony, Hiroki Totoki, dejó claro que en la compañía aún no hay un plan definido para la llegada de la PlayStation 6, que se estimaba podría lanzarse en 2027.

La declaraciones a The Wall Street Journal, el directivo aseguró que “la empresa aún no ha fijado una fecha para el lanzamiento de la PS6” y que estarían “considerando” mover la fecha uno o dos más más.



Qué pasa con la fecha de lanzamiento de la PS6

Aunque las declaraciones de Totoki no aclaran si la duda se trata solo de una fecha pendiente de comunicar al público o si tampoco existe todavía un calendario interno definitivo. El periodista a cargo de la nota, Jason Douglas, advirtió sobre las implicancias de un posible atraso.

“Esto supondría un duro revés para una estrategia cuidadosamente orquestada destinada a mantener el compromiso de los usuarios entre generaciones de hardware”, aseguró.



La ausencia de una fecha oficial no equivale, sin embargo, a la confirmación de un retraso. Un lanzamiento durante 2027 continúa siendo posible con la información disponible hasta el momento.



Totoki tampoco entregó precisiones sobre las especificaciones técnicas, la producción o el precio final del nuevo hardware durante sus declaraciones al medio estadounidense.

Por qué se especula con un retraso de la consola

En febrero se informó que Sony estaba “considerando” posponer el lanzamiento de la PS6 entre uno y dos años respecto de la ventana original prevista para 2027. NME, medio que difundió esa información, señaló que la escasez de chips de memoria podría ser una de las razones detrás de esa evaluación.



La escasez de memoria RAM que atraviesa la industria tecnológica es uno de los factores que explican el posible retraso de la PlayStation 6.

Ese mismo fenómeno de escasez de componentes coincide con un aumento en la demanda de hardware destinado a infraestructura de inteligencia artificial generativa, otro factor que añade presión sobre los costos de fabricación en distintos sectores tecnológicos.



Pese a estas incógnitas, el historial de PlayStation ofrece una referencia para saber cuándo podría llegar su próxima consola. La PS5 debutó en 2020, seis años después de la PS4, que llegó en 2013. Antes de eso, la PlayStation 3 salió en 2006 y la PlayStation 2 en el año 2000, lo que marca ciclos de entre seis y siete años entre generaciones.

Ese patrón es justamente el que alimentó las expectativas de un lanzamiento hacia finales de 2027 para la PS6, ventana que además coincidiría con la llegada de la próxima consola de Xbox, conocida actualmente como Project Helix.



A todo este contexsto se suma el bajo rimto de lanzamientos que han tenido los estudios de PlayStation, que todavía no han podido explotar todo el hardware de la PS5



El precio de la PS6 también genera dudas

Además de la fecha, otro de los puntos que preocupa a los usuarios es el posible costo de la nueva consola. Tanto NME como The Wall Street Journal señalaron que la PS6 podría venderse por encima de los 1.000 dólares, debido a que Sony se niega a vender hardware a pérdida.



El CEO de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, se refirió a esta política durante una ronda de preguntas. “Por principio, no tenemos intención de vender hardware con pérdidas significativas. Al mismo tiempo, estamos supervisando atentamente el mercado y seguimos evaluando nuestro enfoque”.

Nishino agregó otro punto sobre la estrategia comercial de la compañía: “Consideramos importante esforzarnos al máximo para garantizar que los clientes comprendan plenamente el valor que ofrecemos en relación con el precio”.



Ninguna de estas declaraciones constituye un precio oficial confirmado por PlayStation. La compañía todavía debe presentar formalmente la consola, detallar su hardware y comenzar la campaña de marketing correspondiente antes de anunciar tanto el costo como la fecha exacta de disponibilidad.



Con información de Infobae / BahiaDigital