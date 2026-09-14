Sueños Compartidos: condenaron a los hermanos Schoklender y a López y absolvieron a De Vido

El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en la causa Sueños Compartidos, y condenó a los exfuncionarios kirchneristas José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a penas de menos de tres años.

También fueron absueltos Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.

El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py 2002, un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía.

Las últimas palabras de los acusados

Este lunes, la audiencia comenzó con las últimas palabras de los acusados, una instancia que comenzó pasadas las 9.20 y finalizó antes de las 10. El tribunal dio a conocer el veredicto por la tarde.

Entre los nueve acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obra Pública, José López; y el exsubsecretario de ese organismo, Abel Fatala. También están imputados los exfuncionarios Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano. Hebe de Bonafini estuvo procesada, pero murió en 2022.

Daniel Alfredo Nasif agradeció al tribunal y destacó que durante todos estos años siempre estuvo “a derecho” y a disposición de la Justicia. También aseguró que nunca tuvo intención de perjudicar al Estado ni participó de delito alguno. “Confío en que el tribunal valore mi situación y ponga fin al proceso”, expresó.

Silvia Karina Nasif afirmó que nunca participó de ningún delito y que actuó de buena fe. “Esto es muy angustiante”, manifestó. Freidin, en tanto, decidió no hacer uso de la palabra y se limitó a agradecer el acompañamiento de sus abogados defensores. Castellano tampoco hizo uso de sus últimas palabras.

Por su parte, el único que habló el viernes fue Sergio Schoklender. Agradeció a sus abogados, defendió el alcance del programa de viviendas y, al pasar, aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”. De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala no hicieron uso de la palabra.

La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones. El juicio oral se desarrolló en seis meses.

Fuente: TN