Cómo lavar la ropa negra para que no pierda color: los errores más comunes

La ropa negra es un clásico que nunca pasa de moda, pero mantener su color intenso después de varios lavados puede convertirse en un desafío.

Aunque cierto desgaste es inevitable con el paso del tiempo, hay algunos hábitos que pueden acelerar la aparición de ese tono grisáceo tan característico de las prendas oscuras. El calor excesivo, la fricción y una dosis incorrecta de detergente aparecen entre los principales factores.

Uno de los primeros consejos es revisar siempre la etiqueta de la prenda antes de colocarla en el lavarropas, ya que no todos los tejidos soportan la misma temperatura, centrifugado o método de secado.

Cuando el material lo permita, lo recomendable es utilizar agua fría o a baja temperatura. Los lavados con agua demasiado caliente pueden desgastar las fibras y hacer que el negro pierda intensidad con mayor rapidez.

Otro truco sencillo es dar vuelta pantalones, remeras y buzos antes de lavarlos. De esa manera, la mayor parte del roce con otras prendas y con el tambor se produce en el interior y se protege la superficie visible.

También conviene separar la ropa negra de las prendas claras y, si es posible, diferenciar los tejidos livianos de otros más pesados, como jeans, camperas o toallas. Las prendas oscuras nuevas incluso pueden liberar tintura durante sus primeros lavados.

Consejos para lavar ropa negra

Cuidado con el detergente

Utilizar más detergente no significa que la ropa saldrá más limpia. Por el contrario, un exceso de producto puede quedar adherido a las fibras y provocar marcas o manchas blanquecinas.

La recomendación es respetar las cantidades indicadas según el volumen de ropa y el nivel de suciedad. Los detergentes líquidos suelen disolverse con mayor facilidad cuando se utiliza agua fría.

Para prendas de uso cotidiano tampoco suele ser necesario recurrir a programas largos o demasiado intensos. Los ciclos cortos o delicados reducen la fricción y, por lo tanto, el desgaste.

Además, llenar el tambor hasta el límite puede jugar en contra: la ropa necesita espacio suficiente para moverse y enjuagarse correctamente.

El secado también importa

El cuidado no termina cuando finaliza el lavado. El sol directo y las altas temperaturas también pueden afectar el color de las prendas oscuras.

Siempre que sea posible, lo ideal es secarlas en un lugar ventilado y a la sombra. Si se utiliza secadora, deberá respetarse la temperatura recomendada para cada tejido.

En definitiva, reducir el calor, la fricción y el exceso de productos puede ayudar a que pantalones, remeras y otras prendas negras mantengan su aspecto original durante más tiempo.