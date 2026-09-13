"Te encontré", le dijo y le dio dos balazos: así fue el ataque en el barrio Juan López

Un hombre de 29 años resultó herido durante un ataque a tiros ocurrido anoche en el barrio Juan López. El presunto autor del hecho quedó detenido acusado de tentativa de homicidio.

El episodio se produjo cerca de las 21, en Arango al 600. La víctima fue identificada como Braian Britos, quien sufrió heridas de arma de fuego en un brazo y en la zona del omóplato. Tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Penna, donde permanece estabilizado y fuera de peligro, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con el relato aportado por testigos, el agresor, identificado como Jonatan Ortega, caminaba por el lugar cuando vio a Britos, se acercó y le dijo: "Te encontré" e inmediatamente efectuó al menos dos disparos y escapó a pie.

Tras un operativo de búsqueda, efectivos del Comando de Patrullas y la Policía Local interceptaron a Ortega en Paunero y Estados Unidos, a unas diez cuadras del lugar donde se habían producido los disparos.



Según indicaron fuentes de la investigación, la propia víctima señaló que mantenía problemas de vieja data con el acusado, una circunstancia que ahora forma parte de la investigación para determinar el móvil del ataque.



Posteriormente, personal de la Comisaría Primera realizó un rastrillaje y encontró en un descampado ubicado en Piedrabuena y Segunda French un revólver calibre .32 con seis municiones percutadas, que sería el arma utilizada por Ortega. Interviene en el caso la UFIJ N°5.