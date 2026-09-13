Destacada A
"Te encontré", le dijo y le dio dos balazos: así fue el ataque en el barrio Juan López
La víctima, de 29 años, debió ser trasladada al Hospital Penna. La Policía detuvo al sospechoso y secuestró un revólver.
Un hombre de 29 años resultó herido durante un ataque a tiros ocurrido anoche en el barrio Juan López. El presunto autor del hecho quedó detenido acusado de tentativa de homicidio.
El episodio se produjo cerca de las 21, en Arango al 600. La víctima fue identificada como Braian Britos, quien sufrió heridas de arma de fuego en un brazo y en la zona del omóplato. Tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Penna, donde permanece estabilizado y fuera de peligro, según informaron fuentes policiales.
De acuerdo con el relato aportado por testigos, el agresor, identificado como Jonatan Ortega, caminaba por el lugar cuando vio a Britos, se acercó y le dijo: "Te encontré" e inmediatamente efectuó al menos dos disparos y escapó a pie.
Tras un operativo de búsqueda, efectivos del Comando de Patrullas y la Policía Local interceptaron a Ortega en Paunero y Estados Unidos, a unas diez cuadras del lugar donde se habían producido los disparos.
Según indicaron fuentes de la investigación, la propia víctima señaló que mantenía problemas de vieja data con el acusado, una circunstancia que ahora forma parte de la investigación para determinar el móvil del ataque.
Posteriormente, personal de la Comisaría Primera realizó un rastrillaje y encontró en un descampado ubicado en Piedrabuena y Segunda French un revólver calibre .32 con seis municiones percutadas, que sería el arma utilizada por Ortega. Interviene en el caso la UFIJ N°5.
"Te encontré", le dijo y le dio dos balazos: así fue el ataque en el barrio Juan López
Villa Mitre juega una final anticipada y Olimpo mira desde afuera
La Liga del Sur completa la séptima fecha del Clausura
Independiente y San Lorenzo disputan el clásico y Racing visita a Huracán
Balearon a un hombre en el barrio Juan López: hay un detenido
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Dos detenidos por un robo en Palihue: secuestran droga y herramientas
-
Destacada B11 horas ago
Se ahogaron tres pescadores en una laguna de Guaminí y buscan a otros dos
-
Noticias B23 horas ago
Fuerte advertencia por el nuevo régimen penal juvenil: "No están los recursos"
-
Noticias A15 horas ago
Qué se sabe de la "bola de fuego" que se observó en Bahía hace un año
-
Noticias B20 horas ago
Mediático abogado desembarca en el caso Del Valle: "El Estado es cómplice"
-
Noticias B17 horas ago
Gravísima lesión de un jugador de Vélez: tuvo que ser operado de urgencia
-
Deportes14 horas ago
La Liga del Sur: Olimpo y Comercial ganaron en el inicio de la séptima fecha del Clausura
-
Noticias B21 horas ago
Diez años de Callejeando: comida, contención y una red que no deja de crecer