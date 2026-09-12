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Arrancó en el Puerto la Fiesta de las Colectividades
La celebración se puso en marcha este sábado y continuará durante el domingo, con gastronomía, música, danzas y propuestas culturales de distintas comunidades.
La Fiesta de las Colectividades comenzó este sábado en el Puerto de Bahía Blanca, donde desde el mediodía vecinos y visitantes pueden recorrer los stands y participar de las actividades organizadas para una nueva edición del tradicional encuentro.
La propuesta se desarrollará durante este sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, desde las 12, con entrada abierta al público y una programación que combina gastronomía, música, danzas y expresiones culturales de distintas colectividades extranjeras.
El evento es organizado de manera conjunta por el Centro de Colectividades Extranjeras, el Municipio de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.
A lo largo de ambas jornadas, el público podrá recorrer los diferentes stands, conocer las costumbres de las comunidades participantes y degustar platos típicos de distintos países.
También habrá espectáculos artísticos en vivo sobre el escenario principal, con presentaciones de agrupaciones de danza y música vinculadas a las colectividades que forman parte de la organización.
La celebración busca poner en valor la diversidad cultural de Bahía Blanca y el aporte realizado a lo largo de su historia por las distintas corrientes migratorias que se radicaron en la ciudad.
La actividad continuará durante toda la jornada de este sábado y tendrá una segunda fecha el domingo, nuevamente desde las 12, en el sector portuario.
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