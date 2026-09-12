Base Naval Integrada: el presupuesto y el plan de la obra en medio de la tensión por Malvinas

El Gobierno nacional prevé reactivar a comienzos de 2027 la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra considerada estratégica para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida, en medio de las tensiones por las Islas Malvinas.

El proyecto contempla seis grandes intervenciones, entre ellas la construcción de un muelle de 585 metros, edificios destinados a logística antártica, servicios marítimos, urbanización del predio y nuevas instalaciones para trasladar la actual base naval. También habrá depósitos, cámaras frigoríficas, talleres y espacios para combustible y grúas.

La primera etapa comenzaría el 2 de enero de 2027. El objetivo es completar inicialmente 240 metros del muelle en 18 meses y finalizar la infraestructura principal hacia mediados o fines de 2029.

Mediante el Decreto 867, el Ejecutivo reasignó $217.954 millones que ya quedaron disponibles para Defensa. Además, proyecta sumar más de $300.000 millones en el Presupuesto 2027, aunque ese segundo tramo dependerá de la aprobación del Congreso.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, descartó cualquier participación extranjera en el financiamiento. “Cien por ciento argentina”, afirmó, y agregó que no existe posibilidad de que otros países aporten recursos a cambio de intereses sobre la instalación.

El canciller Pablo Quirno vinculó directamente la iniciativa con la política sobre Malvinas. “Esta decisión del presidente es un paso muy importante en nuestra estrategia sobre la Causa Malvinas”, sostuvo durante una recorrida por el predio.

La Armada también apunta a que Ushuaia pueda competir con Punta Arenas, actualmente uno de los principales centros logísticos para las operaciones antárticas. Las autoridades consideran que la ubicación argentina ofrece ventajas por su cercanía con el continente blanco y sus condiciones naturales para recibir embarcaciones de gran porte.

Además del apoyo a las campañas antárticas, Defensa sostiene que la nueva infraestructura permitirá mejorar el monitoreo de la denominada milla 201 y del Atlántico Sur, especialmente frente a actividades pesqueras ilegales y operaciones vinculadas a la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a Malvinas.

Con información de Infobae