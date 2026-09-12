La venta de nafta en Bahía Blanca: qué muestran las cifras más recientes

La venta de combustibles en Bahía Blanca mostró durante los primeros ocho meses del año una caída en el consumo de nafta y GNC, mientras que el gasoil sostuvo un crecimiento interanual, según datos de la Secretaría de Energía.

Las estadísticas indican que entre enero y agosto las estaciones de servicio de la ciudad despacharon 49.431,23 metros cúbicos de nafta, lo que representó una disminución del 2,1% frente a los 50.499,82 metros cúbicos registrados durante el mismo período de 2025.

Al analizar los principales productos, la nafta súper acumuló 32.974,47 metros cúbicos en los primeros ocho meses del año y mostró una caída del 4,2% interanual. Pese al retroceso, continúa siendo el combustible más elegido y concentra cerca de dos tercios del mercado de naftas.

La nafta premium, en cambio, alcanzó los 16.220,19 metros cúbicos entre enero y agosto y mantuvo una evolución positiva, con un crecimiento del 4,6% frente al mismo período del año pasado.

El gasoil mostró una evolución diferente. Entre enero y agosto acumuló 49.453,10 metros cúbicos, un incremento del 3,9% frente al mismo período de 2025.

De esta manera, los despachos de combustibles líquidos (naftas y gasoil) totalizaron 98.884,33 metros cúbicos entre enero y agosto de 2026, un 0,8% más que en igual período de 2025.

La comparación mensual, sin embargo, mostró una leve retracción: en agosto se vendieron 12.475,92 metros cúbicos de combustibles líquidos, un 1,5% menos que en julio y un 2,1% menos que en agosto de 2025.

Las cifras de agosto

Agosto mostró una baja en el consumo de naftas respecto de julio. Durante el octavo mes del año se comercializaron 6.242,26 metros cúbicos, un 1,4% menos que en julio y un 4,1% por debajo de agosto de 2025.

La nafta súper registró en agosto una caída mensual del 1,7% y una baja interanual del 4,2%, mientras que la premium retrocedió 0,9% frente a julio y quedó 3,8% por debajo del mismo mes del año pasado.

En agosto, las ventas totales de gasoil alcanzaron los 6.233,66 metros cúbicos, con una caída del 1,6% respecto de julio, aunque prácticamente se mantuvieron estables frente a agosto del año pasado.

En tanto, la venta de GNC tuvo una recuperación mensual durante agosto, aunque mantiene una caída acumulada. Entre enero y agosto se comercializaron 7,1 millones de metros cúbicos, un 5,2% menos que en el mismo período del año anterior.

Solo en agosto se despacharon 987.494,60 metros cúbicos de GNC, un incremento del 13% frente a julio y del 2,3% en la comparación interanual.