Gravísima lesión de un jugador de Vélez: tuvo que ser operado de urgencia

El defensor central de Vélez, Emanuel Mammana sufrió una gravísima lesión, tras chocar con su propio arquero Tomás Marchiori en el encuentro disputado en Rosario que finalizó 1-1 frente a Newell's. El golpe fue tan fuerte que lo llevó a abandonar el campo de juego cuando se disputaban 11 minutos del complemento. Luego, se sabría que tuvo que ser operado de urgencia: se fracturó seis costillas.

"Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax", informaron desde Liniers.

En esta acción Marchiori LE QUEBRÓ accidentalmente 5 COSITLLAS a Mammana, y una de ellas le PERFORÓ UN PULMÓN 😳‼️ Insólito choque entre los jugadores de Vélez. pic.twitter.com/D5QXDLhLL4 — Felipe GP / GalaxiaPincha (@zuquismo) September 12, 2026

"Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural - confirmaron -. Está estable, en Cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", publicó Vélez en su sitio oficial en la red social X.

También confirmaron desde Rosario que Mammana fue operado exitosamente en el Sanatorio de la Mujer y quedará internado y en observación al menos por las próximas 48 horas.

La jugada que generó la lesión del exdefensor de River, fue un tiro libre a favor de Newell’s: el centro de Facundo Guch cayó al área de Vélez y Marchiori salió con vehemencia hasta el punto penal y la despejó con los puños. Pero, en el camino se llevó puesto a Mammana al que le aplicó un rodillazo en la zona de las costillas.

En el momento, el zaguero quedó tendido sobre el césped con fuertes señales de dolor y pidió automáticamente la atención de los médicos. Fue retirado en camilla. Al llegar al vestuario se dieron cuenta de que no eran una lesión más y fue trasladado en ambulancia hacia el Sanatorio de la Mujer donde fue intervenido quirúrgicamente.

Al término del encuentro, Tomás Marchiori no sabía exactamente que le había pasado a su compañero y en una entrevista en el propio campo de juego, expresó "Mammana es un gran jugador y lo necesitamos; ojalá que no haya sido nada".

"Se le tuvo que practicar de urgencia un neumotórax porque tuvo varias costillas fisuradas", confirmaba horas más tarde el presidente velezano Fernando Berlanga.

Así Vélez vivió una tarde negra. Porque a la lesión de Mammana, hay que sumarle que le igualaron cuando se jugaba tiempo agregado y el empate le quitó puntos en la tabla general donde pugna por un lugar en la Copa Libertadores.