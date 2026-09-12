Deportes
La Liga del Sur abre la séptima fecha del Clausura con tres partidos
Olimpo-Dublin, Comercial-Pacífico de Cabildo y Tiro Federal-Pacífico de Bahía serán los duelos del día.
La Liga del Sur pondrá en marcha hoy la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera División, con tres partidos correspondientes al Promocional.
Desde las 15:30, el líder Olimpo recibirá a Dublin, con arbitraje de Pablo Leguizamón. El Aurinegro manda en el Clausura de la B con 14 puntos y buscará sostener la ventaja en lo más alto.
También esta tarde, Tiro Federal enfrentará a Pacífico de Bahía Blanca, con Ariel Turcumán como juez principal. El aurivioleta es escolta en el Clausura, con 11 unidades, y además lidera la tabla general del Promocional con 38 puntos.
El otro partido de hoy será Comercial-Pacífico de Cabildo, que tendrá como árbitro a Pablo Zaragoza. Para el portuario será una buena oportunidad de sumar en la pelea de la general, donde aparece tercero con 33 puntos.
La fecha de la B se completará mañana con Rosario Puerto Belgrano-Sansinena, encuentro que será dirigido por Raúl Kerman y se jugará a puertas cerradas.
En el Clausura del Promocional, Olimpo lidera con 14 puntos. Luego aparecen Tiro Federal, con 11; Rosario, con 10; Pacífico de Cabildo, con 8; Pacífico de Bahía, Sansinena y Comercial, con 6; y Dublin, con 1.
En la tabla general de la B, Tiro Federal manda con 38 unidades, seguido por Rosario PB, con 36, y Comercial, con 33. Más atrás están Olimpo, con 30; Sansinena, con 27; Dublin, con 18; Pacífico de Cabildo, con 16; y Pacífico BB, con 14.
La Primera A se jugará íntegramente mañana, también con cruces importantes. Huracán recibirá a Bella Vista, con arbitraje de Franco Páez, en un partido que no contará con público visitante.
Además, La Armonía será local ante Libertad, con Oscar Perotti como juez; Villa Mitre enfrentará a Sporting, con arbitraje de Leonardo Villamil; y Liniers recibirá a San Francisco, con Franco Yatzky como árbitro principal.
San Francisco llega como líder del Clausura de la A con 12 puntos, seguido por Sporting, con 10. Luego aparecen Huracán y La Armonía, con 8; Bella Vista y Villa Mitre, con 6; Liniers, con 5; y Libertad, con 4.
En la general, Huracán continúa arriba con 34 unidades, escoltado por Bella Vista, con 31, y Liniers, con 28. Después se ubican Villa Mitre y San Francisco, con 25; Sporting, con 23; y La Armonía y Libertad, con 22.
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