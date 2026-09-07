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El Gobierno denunciará penalmente a las empresas por la exploración de hidrocarburos en Malvinas
La presentación será impulsada por Cancillería ante la justicia federal.
El Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra Navitas y otras empresas vinculadas a la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación será realizada ante la justicia federal por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc., compañías que, según el Gobierno argentino, poseen licencias otorgadas por el Reino Unido para realizar actividades en la zona. También incluirá a Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas como accionistas de las firmas involucradas.
El Ejecutivo sostiene que esas operaciones vulneran la Ley N.º 26.659, que establece restricciones para empresas que desarrollen actividades vinculadas con recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía.
“La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas”, indicó la Oficina del Presidente en el comunicado oficial.
Además, el Gobierno anticipó que continuará impulsando acciones legales e institucionales contra actividades que considere contrarias a los derechos argentinos sobre los recursos del Atlántico Sur.
En paralelo, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar en el Presupuesto Nacional 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos vinculados a la defensa y protección de los recursos naturales. El proyecto presupuestario deberá ser enviado al Congreso antes del próximo 15 de septiembre.
Con información de La Nación
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