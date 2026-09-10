Dan de alta al joven que había sido prendido fuego en Villa Rosario

Axel Santa Cruz, el joven de 23 años que había sido rociado con combustible y prendido fuego en Villa Rosario Sur, recibió el alta médica luego de permanecer internado en el Hospital Penna.

El joven había sufrido quemaduras tipo AB en aproximadamente el 5% de la superficie corporal, principalmente en el rostro y el cuello. Con el paso de los días presentó una evolución favorable y los médicos habían confirmado que se encontraba fuera de peligro.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en inmediaciones de Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel, donde, de acuerdo con la investigación, Santa Cruz fue atacado tras una discusión.

Por el hecho fueron detenidos Joaquín San Martín, de 29 años, y Alejandro Maiques, de 20, quienes están imputados por tentativa de homicidio. La causa se encuentra a cargo del fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ Nº 5.

Según declaró la víctima, los acusados buscaban a otra persona que solía dormir en el mismo predio donde se encuentra su vivienda. En esas circunstancias se habría originado el enfrentamiento que terminó con el ataque.

En un primer momento, Santa Cruz había quedado hospitalizado con pronóstico reservado. Posteriormente, su cuadro mejoró y continuó internado para la realización de curaciones y el seguimiento de las lesiones hasta que finalmente los profesionales resolvieron otorgarle el alta.