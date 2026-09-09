Arruabarrena tras la victoria de Boca: "El equipo hizo un partido serio"

Rodolfo Arruabarrena valoró el triunfo de Boca ante San Pablo en la Copa Sudamericana, aunque rápidamente dejó en claro que la ventaja conseguida en la Bombonera es apenas el primer paso de una serie que se definirá el próximo martes en Brasil.

“Estuvimos serios. Arrancaron mejor ellos, pero después nos fuimos acercando en el partido y tuvimos el control. No fue un partido vistoso, pero sacamos una mínima diferencia en nuestro campo”, analizó.

Y ante la consulta sobre si el 1-0 había quedado corto, explicó: “Son partidos muy cerrados. Con el miedo muchas veces de no cometer errores se ven partidos más tácticos. Este es un clásico, son dos clubes con mucha historia y nosotros hemos ganado nada más que los primeros 90 minutos. Ahora falta allá. Trataremos de buscar el partido con nuestras armas y clasificar”.

El cambio de bandas que abrió los caminos

El DT realizó apenas dos cambios, aunque posiblemente su modificación más importante se produjo dentro de la cancha. En el segundo tiempo cambió de sector a Lucas Flores, que pasó de la izquierda a la derecha, y le dio mayor libertad a Alan Velasco. Justamente, el 20 participó en la construcción de la jugada que terminó en el gol de Miguel Merentiel.

“Queríamos que estén abiertos para tratar de que sus carrileros no salten a presionar o que salten más tarde, que fue lo que pasó en el segundo tiempo”, explicó Arruabarrena. Y profundizó sobre Flores: “Leo, si bien le faltó por izquierda esa última definición, estaba ganando las espaldas de los stoppers o carrileros”.

El Vasco también relativizó la posesión como medida del dominio: “Cuando no tengo la pelota analizo dónde la tiene el rival. Si la tienen los centrales no me interesa, no me van a hacer daño. Nosotros nos adaptamos y nos sentimos cómodos también cuando te presentan eso”.

Un equipo serio y firme en defensa

Y cerró con una definición que repitió durante su análisis: “ Hoy el equipo estuvo serio y sólido. No recuerdo situaciones de San Pablo en el segundo tiempo; sí en el primero. El equipo hizo un partido serio”.

Fuente: Olé