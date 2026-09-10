La Pampa: travesía "4 Ríos, Un Desafío Original" será en La Reforma por el río Salado

La travesía “4 Ríos, Un Desafío Original” continúa su recorrido por el territorio pampeano y se prepara para su tercera fecha el próximo 4 de octubre en la localidad de La Reforma.

Tras el inicio en Algarrobo del Águila centrado en el Río Atuel y el reciente paso por Bernardo Larroudé enfocado en la gestión de excedentes del Río Quinto, la propuesta impulsada por el Gobierno de La Pampa llegará ahora para visibilizar la realidad del sistema fluvial Desaguadero - Salado - Chadileuvú - Curacó.

El evento propone correr los paisajes pampeanos, conocer sus localidades y acercarse a la historia y a los reclamos históricos vinculados a cada uno de sus cursos de agua.

Una cuenca compartida y un reclamo colectivo

El eje central estará puesto en visibilizar el impacto del corte y la disminución drástica de caudales en la cuenca del Desaguadero - Salado - Chadileuvú - Curacó. Se trata de la cuenca interior más extensa del país, integrada por las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y La Pampa.

Pese a su magnitud e importancia interprovincial, las retenciones y manejos unilaterales de aguas arriba han provocado un daño sistemático en territorio pampeano, privando de un escurrimiento regular a localidades ribereñas como Santa Isabel, Limay Mahuida, La Reforma y Puelches.

La jornada deportiva y comunitaria busca plantear con firmeza la recuperación del escurrimiento, la defensa irrenunciable del derecho humano al agua y la preservación ambiental de los humedales, cuya biodiversidad y fauna autóctona sufren severas alteraciones cada vez que el cauce se seca.

Impacto en el arraigo y el desarrollo regional

La problemática del Salado trasciende lo estrictamente hídrico y cala hondo en el entramado socioeconómico. Cuando el río deja de tener agua, se ven directamente golpeados los productores y puesteros locales, cuya subsistencia depende de la humedad del suelo y la provisión del recurso para sus animales. Asimismo, se anulan o postergan las posibilidades de consolidar al río como un atractivo para el desarrollo del turismo sustentable, la recreación y el disfrute de la naturaleza.

“El agua no entiende de límites provinciales. Cuando sobra, necesitamos gestionarla juntos; cuando falta, necesitamos defender el derecho de nuestras comunidades y nuestros ecosistemas a tener agua”, sintetiza la consigna que acompañará a competidores y visitantes en esta nueva jornada, reforzando la exigencia de un organismo de cuenca interjurisdiccional que regule y garantice un caudal ambiental equitativo.

El deporte como herramienta de visibilización

Al igual que en las etapas anteriores, la travesía propone circuitos adaptados para corredores y caminantes, permitiendo vivenciar de primera mano el entorno natural y geográfico de La Reforma. Con esta fecha, “4 Ríos, Un Desafío Original” continúa afianzando su objetivo de entrelazar la actividad física con la identidad pampeana y la militancia por los recursos hídricos, antes de lo que será su última parada el 8 de noviembre en Gobernador Duval, a la vera del río Colorado.

Tan pampeano como el Atuel

En Argentina, la cuenca hidrográfica más grande se denomina "Cuenca del Desaguadero". Este río nace en la provincia de La Rioja y se extiende por 1.498 kilómetros hasta llegar a La Pampa donde pasa a llamarse Salado. Luego, se une con el río Atuel formando el Chadileuvú, que luego pasa a llamarse Curacó, el cual desemboca en el río Colorado que termina en el mar.

Como marca la definición, la cuenca empieza en las altas cumbres y termina en el mar. La Pampa forma parte del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) junto con las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires; y del Comité de Cuenca Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) junto con Mendoza.

La cuenca del Desaguadero comprende una superficie de 300.000 km cuadrados y, ante ello, se optó por subdividirla en cuencas más pequeñas y manejables. Por esa circunstancia, y porque lo que “ocurre aguas arriba repercute en lo que pasa aguas abajo”, el Gobierno provincial, en el año 2018, pidió la intervención de la CSJN a fin de que ordene el cumplimiento de la Ley Nacional General de Ambiente, la Ley de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas y la Ley Nacional Nº 23.879 de Obras Hidráulicas, poco antes de la construcción de la represa "La Tambolar" sobre el río San Juan, comprendida en la cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado.

Tal obra habría representado un perjuicio para las provincias aguas abajo, entre ellas La Pampa, por la posible disminución de los caudales del Salado. El 28 de mayo de 2021, la CSJN falló a favor de La Pampa, ordenando el freno a la construcción de la represa. En el fallo quedó estipulada la obligatoriedad de realizar un estudio de impacto ambiental para toda la cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado, evaluar las consecuencias ambientales desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico y reformular el proyecto conforme los resultados obtenidos en las evaluaciones y decisiones tomadas por las provincias intervinientes, respetando los parámetros de protección al ambiente.