Adepa inauguró su Asamblea General con foco en la IA, sustentabilidad de los medios y libertad de prensa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) inauguró este jueves en San Miguel de Tucumán su 64ª Asamblea General Ordinaria, con la participación de directivos, editores y representantes de medios de todo el país.

La Asamblea, que se desarrolla hasta este viernes 11 de septiembre reúne a representantes de medios impresos, digitales y audiovisuales para analizar los principales desafíos que enfrenta la industria periodística, la situación de la libertad de prensa y las transformaciones que atraviesa el ecosistema informativo.

El titular de Adepa, Martín Etchevers, sostuvo que la industria periodística atraviesa uno de los períodos de mayor transformación desde la llegada de Internet. “La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana. Cambiaron los buscadores. Cambiaron las plataformas. Cambió la forma en que las personas descubren, consumen y comparten información”, señaló.

Frente a este escenario, advirtió sobre el crecimiento de la desinformación, la polarización y los contenidos de impacto, y reivindicó el valor diferencial del periodismo profesional. “Los medios, cuyo contenido sigue requiriendo la inversión y el profesionalismo de estar en el lugar de los hechos, de investigar lo que está oculto, de producir análisis y miradas inéditos, de contar con una curaduría y una responsabilidad editorial, son los pocos que brindan hechos verificados, lecturas validadas, certezas y confiabilidad en un entorno saturado de operaciones, campañas y alucinaciones”, afirmó.

El presidente de Adepa también puso el foco en el impacto económico de las transformaciones tecnológicas y en la necesidad de construir un nuevo equilibrio entre medios, plataformas y grandes actores tecnológicos. “Ese valor que aún —y yo diría más que nunca— le agregamos a la conversación pública está en peligro porque es apropiado por los grandes jugadores tecnológicos sin ningún tipo de proporcionalidad”, sostuvo.

En ese marco, destacó la estrategia que Adepa viene desarrollando en materia de propiedad intelectual, sustentabilidad e inteligencia artificial. “Podíamos limitarnos a observar los acontecimientos (…) o podíamos intentar configurar un escenario donde fuera posible impulsar los debates, promover las negociaciones, acelerar los acuerdos de industria, evangelizar a los poderes del Estado, a la opinión pública y al establishment sobre el valor que le ofrecemos a las plataformas y el derecho de propiedad intelectual que nos asiste”, explicó.

Libertad de prensa y sustentabilidad

Etchevers remarcó que los desafíos económicos y tecnológicos son inseparables de la defensa de la libertad de prensa.

“Como los tiempos cambian, hoy defender la libertad de expresión también significa defender las condiciones que hacen posible la existencia del periodismo”, afirmó. Y sintetizó: “No hay periodismo profesional y libre sin medios sostenibles. No hay información confiable sin redacciones fuertes. Y no hay democracia saludable cuando desaparecen las voces locales que interpretan la realidad de sus comunidades”.

En esa línea, señaló que Adepa amplió en los últimos años su agenda institucional para incorporar cuestiones que hoy resultan inseparables de la defensa del periodismo: inteligencia artificial, propiedad intelectual, monetización de contenidos, capacitación tecnológica, innovación editorial, nuevos hábitos de consumo, buscadores impulsados por IA, relaciones entre medios y plataformas y sustentabilidad económica de las empresas periodísticas.

“No porque sean temas de moda. Sino porque son los temas que definirán el futuro de nuestra industria”, afirmó.

El presidente de ADEPA también destacó el trabajo realizado durante el último período en materia de libertad de prensa y defensa jurídica de los medios. Mencionó la intervención de la entidad ante iniciativas legislativas que podían afectar la libertad de expresión, la presentación de amicus curiae en casos relevantes y el trabajo que actualmente se desarrolla frente a las restricciones a la publicación de encuestas en períodos electorales.

Inteligencia artificial: una transformación estructural

Otro de los ejes centrales del discurso fue la inteligencia artificial. Etchevers señaló que ADEPA decidió abordar esta transformación “sobre toda la cadena de valor del periodismo”, con estudios sobre adopción de IA en los medios argentinos, una guía para el uso responsable de estas herramientas en las redacciones, el IA Camp ADEPA y capacitaciones sobre inteligencia artificial, SEO, GEO, publicidad programática, automatización y nuevos modelos de negocio.

También destacó el fortalecimiento del trabajo jurídico frente al uso no autorizado de contenidos periodísticos por sistemas de inteligencia artificial y la incorporación de ADEPA a SPUR, la coalición internacional que trabaja en estándares abiertos sobre derechos de uso de contenidos periodísticos.

“Defender la sustentabilidad del periodismo requiere hoy una mirada global”, sostuvo.

Una agenda federal y una institución presente

Durante su presencia en Tucumán, representantes de ADEPA mantuvieron además encuentros institucionales con el gobernador Osvaldo Jaldo y con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. En ambos encuentros se abordaron la situación de los medios, la libertad de prensa y la importancia del diálogo entre las instituciones públicas y el periodismo profesional.

En el cierre de su discurso, Etchevers planteó una mirada de futuro para la industria: “La radio no reemplazó a los diarios. La televisión no reemplazó a la radio. Internet no reemplazó al periodismo. Y confío en que la inteligencia artificial tampoco lo hará”.

“Cambiarán las herramientas. Cambiarán los formatos. Cambiarán las plataformas. Cambiarán los modelos de negocio. Pero seguirá existiendo una necesidad irremplazable: la necesidad de contar con periodistas capaces de verificar información, contextualizar los hechos, investigar, explicar la realidad y ejercer un criterio editorial independiente”, afirmó.

Y concluyó: “La inteligencia artificial puede responder preguntas. Puede resumir documentos. Puede generar textos. Pero no puede reemplazar la responsabilidad ética del periodista. No puede construir confianza. Y la confianza sigue siendo el activo más valioso que tiene un medio de comunicación”.