Tras el anuncio por Malvinas, el Gobierno giró fondos para la base naval de Ushuaia y la Antártida

El Gobierno nacional oficializó un refuerzo de casi $218.000 millones para el Ministerio de Defensa, destinado principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia y completar la Base Petrel, en la Antártida.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el DNU 867/2026, horas después de que el presidente Javier Milei anunciara una ampliación de recursos para las Fuerzas Armadas en el marco de su mensaje sobre la cuestión Malvinas.

Defensa recibió $217.954 millones adicionales, un incremento del 3,86% sobre su presupuesto vigente. De ese total, $206.373 millones corresponden a “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”, vinculados con los dos proyectos estratégicos.

Según explicaron fuentes oficiales, las nuevas obras serán incorporadas al Banco de Proyectos de Inversión Pública y se realizarán mediante licitaciones. El Gobierno estima que finalizar la base naval de Ushuaia demandará entre 400 y 500 millones de dólares.

Milei había señalado que uno de los objetivos es convertir esa instalación en un centro logístico para el Atlántico Sur y fortalecer la presencia argentina hacia la Antártida. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo planteó la necesidad de “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”.

El proyecto fue iniciado en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández. El exministro de Defensa Jorge Taiana cuestionó ahora la decisión oficial y sostuvo: “Durante tres años fueron paralizadas por Milei y hoy, ante el creciente interés de la Causa Malvinas, el Gobierno vuelve a reactivar”.

Además, el Ejecutivo otorgó otros $30.519 millones a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), lo que representa una suba del 20,85% de su presupuesto.

De ese monto, $10.905 millones corresponden a gastos corrientes y $19.614 millones a inversiones en maquinaria y equipamiento, incluidos sistemas informáticos y equipos de computación.

En total, el DNU generó un incremento neto de $236.137 millones en el presupuesto nacional, compensado parcialmente con reducciones en otras partidas.

Con información de La Nación