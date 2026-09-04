Noticias A
Tras el anuncio por Malvinas, el Gobierno giró fondos para la base naval de Ushuaia y la Antártida
Defensa recibió $217.954 millones adicionales, un incremento del 3,86% sobre su presupuesto vigente.
El Gobierno nacional oficializó un refuerzo de casi $218.000 millones para el Ministerio de Defensa, destinado principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia y completar la Base Petrel, en la Antártida.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el DNU 867/2026, horas después de que el presidente Javier Milei anunciara una ampliación de recursos para las Fuerzas Armadas en el marco de su mensaje sobre la cuestión Malvinas.
Defensa recibió $217.954 millones adicionales, un incremento del 3,86% sobre su presupuesto vigente. De ese total, $206.373 millones corresponden a “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”, vinculados con los dos proyectos estratégicos.
Según explicaron fuentes oficiales, las nuevas obras serán incorporadas al Banco de Proyectos de Inversión Pública y se realizarán mediante licitaciones. El Gobierno estima que finalizar la base naval de Ushuaia demandará entre 400 y 500 millones de dólares.
Milei había señalado que uno de los objetivos es convertir esa instalación en un centro logístico para el Atlántico Sur y fortalecer la presencia argentina hacia la Antártida. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo planteó la necesidad de “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”.
El proyecto fue iniciado en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández. El exministro de Defensa Jorge Taiana cuestionó ahora la decisión oficial y sostuvo: “Durante tres años fueron paralizadas por Milei y hoy, ante el creciente interés de la Causa Malvinas, el Gobierno vuelve a reactivar”.
Además, el Ejecutivo otorgó otros $30.519 millones a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), lo que representa una suba del 20,85% de su presupuesto.
De ese monto, $10.905 millones corresponden a gastos corrientes y $19.614 millones a inversiones en maquinaria y equipamiento, incluidos sistemas informáticos y equipos de computación.
En total, el DNU generó un incremento neto de $236.137 millones en el presupuesto nacional, compensado parcialmente con reducciones en otras partidas.
Con información de La Nación
Tras el anuncio por Malvinas, el Gobierno giró fondos para la base naval de Ushuaia y la Antártida
Granizo y nieve en Bahía y gran parte de la región
La ONU deja de lado los viejos mapas por unos más cercanos a la realidad
Se anticipa un fin de semana muy frío y hay alerta amarilla por viento
Dos heridos durante un incidente con explosivos en la Base Naval Puerto Belgrano
Más Leídas
-
Noticias B15 horas ago
Los portarretratos sobre los muebles quedan atrás: una tendencia de decoración gana terreno
-
Noticias B12 horas ago
Fuerte choque entre dos camionetas: un conductor borracho y dos heridos
-
Noticias B9 horas ago
Fuerte operativo en pensiones de calle Soler: cinco detenidos
-
Noticias B16 horas ago
La prensa británica reaccionó al discurso de Milei: críticas y preocupación por el petróleo
-
Destacada A2 horas ago
Granizo y nieve en Bahía y gran parte de la región
-
El Tiempo16 horas ago
Llegó el frío a Bahía en la antesala del fin de semana: a cuánto llegaría la máxima
-
Noticias B16 horas ago
Brutal agresión a un inspector de la Patrulla Urbana en Tres Arroyos
-
Destacada B4 horas ago
Detuvieron al hermano del intendente de Punta Alta: lo acusan de balear a un joven en una pierna