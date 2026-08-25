Espectáculos
La columna de la Ubfal: la hija de Pergolini pasó el primer casting de Popstars
Además, avanza Gran Hermano en su tramo final. Y Masterchef se grabará en octubre.
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula nacional, dentro de la tradicional columna en el programa "Hora Pico".
"Popstars tuvo un buen debut, estaban felices porque quedaron primeros en el rating con 11.3 puntos. El dato fue la participación de la hija de Mario Pergolini quien audicionó ayer y mostró su gran talento, eludiendo que haya acomodo. Además, Gran Hermano marcó 10.9. En tanto, el programa de Guido hizo 7, 3.6 para Ángel De Brito y 3.2 hizo Bendita en ese super lunes".
Así fue la presentación de Valentina, la hija de Mario Pergolini, en #Popstars pic.twitter.com/uy5icvwmJq— Minuto Videos (@minutovideos) August 25, 2026
"El 14 de septiembre termina GH, ayer se fue Tamara Paganini. Estamos entrando en el tramo final del reality y veremos hoy quién es la líder que tiene muchos beneficios porque si la placa es de más de cuatro puede bajar a dos. La próxima edición del programa llegaría avanzado el año próximo, es un formato que le rinde muchísimo a Telefé. Será de participantes anónimos".
Tamara es la nueva eliminada 👋— Gran Hermano (@GranHermanoAr) August 25, 2026
👁️ Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/oU5pHC8Jle con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/zbH0tDhXg3
"Masterchef, en su versión de adultos, se empezaría a grabar recién en octubre porque antes se van a hacer las fotos y los videos de promoción, algo que está previsto para mediados del mes de septiembre. El de chicos no se sabe cuándo se va a emitir, solo está confirmado que se va a grabar, pero todavía faltan conocer muchas precisiones en relación a otros detalles".
😱 ¿POR QUÉ VERO LOZANO REEMPLAZÓ A IAN LUCAS EN LA CODUCCIÓN DE MASTERCHEF?— América TV (@AmericaTV) August 24, 2026
Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/gqVkHy4KUb
Recordá que para saber más de estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.
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