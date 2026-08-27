Las Leonas le ganaron a Australia y buscarán su tercera estrella en la final del Mundial

Las Leonas se clasificaron a la final del Mundial de hockey 2026. El seleccionado argentino femenino le ganó 1-0 este jueves a Australia y se medirá en el partido decisivo el sábado a las 11 (hora de la Argentina) ante Países Bajos.

El partido se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. El único gol del encuentro lo marcó Julieta Jankunas en el último cuarto.

La Selección argentina femenina de hockey, dirigida por Fernando Ferrara, mantiene así el invicto en el certamen que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

“Nos lo merecemos. Estamos muy contentas. Estamos en la final, a eso vinimos”, dijo la goleadora Juli Jankunas en diálogo con ESPN.

El camino de Las Leonas hasta la final del Mundial de Hockey 2026

La Argentina tuvo una actuación casi perfecta en el Mundial. En la primera ronda integró el Grupo B, donde venció 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia, además de empatar 1-1 con Estados Unidos. Esos resultados le permitieron avanzar a la segunda fase.

En esa instancia enfrentó a España y Bélgica, además de arrastrar el resultado ante Alemania. Las Leonas derrotaron 3-0 a España y empataron ante Bélgica, resultados que les permitieron terminar como líderes del Grupo F y acceder a las semifinales, donde eliminaron a Australia.

Fuente: TN