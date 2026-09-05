Boca no pudo sostener la ventaja y empató ante Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors empató este sábado 2 a 2 frente a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un encuentro correspondiente a la Liga Profesional.

El equipo visitante abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo por intermedio de Alan Velasco, aunque la ventaja duró apenas dos minutos. Ignacio Sabatini apareció a los 18 para establecer el 1 a 1.

Boca volvió a ponerse arriba a los 37 minutos. Kevin Zenón recibió una asistencia de Dylan Gorosito y convirtió el 2 a 1, que fue confirmado por el árbitro Darío Herrera después de una revisión del VAR.

Antes del descanso, el Xeneize tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia con otro remate de Velasco, pero la pelota se estrelló contra uno de los palos.

En el complemento, Gimnasia adelantó sus líneas y encontró el empate a los 25 minutos. Sabatini volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la tarde y establecer el 2 a 2.

El conjunto mendocino mantuvo la presión durante el tramo final, mientras Boca buscó recuperar la ventaja con modificaciones desde el banco. El marcador, sin embargo, no volvió a cambiar y ambos equipos terminaron repartiendo puntos.