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Cómo es el proyecto petrolero Sea Lion que quiere frenar el Gobierno
El iniciativa impulsada por Navitas Petroleum y Rockhopper contempla una inversión inicial de US$ 1.800 millones.
La explotación petrolera offshore del yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, podría generar para la administración isleña entre US$ 2.850 millones y US$ 8.800 millones durante sus aproximadamente 40 años de vida útil.
El proyecto está encabezado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que prevén comenzar la producción en 2028. Los ingresos para las islas provendrían de regalías del 9% y de un impuesto a las ganancias del 25%, de acuerdo con documentación pública de Rockhopper analizada por la consultora Netherland, Sewell & Associates.
Las proyecciones varían según el precio futuro del crudo y el volumen de reservas que finalmente pueda desarrollarse. Rockhopper posee el 35% de participación en el emprendimiento, mientras que Navitas bloqueó el acceso a su página web desde Argentina.
Sea Lion ya alcanzó la decisión final de inversión por US$ 1.800 millones y cuenta con reservas calculadas en unos 408 millones de barriles. De ese total, cerca de 232 millones corresponden a reservas probadas y no desarrolladas, 82 millones a probables y otros 94 millones a posibles.
La producción inicial está proyectada en alrededor de 55.000 barriles diarios. El yacimiento se encuentra unos 220 kilómetros al norte del archipiélago y a aproximadamente 450 metros de profundidad.
En las cercanías también está el bloque exploratorio PL001, con recursos estimados en 1.300 millones de barriles, que eventualmente podrían conectarse con la infraestructura de Sea Lion.
El avance de la actividad hidrocarburífera en la zona suma un nuevo componente económico y geopolítico a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Además de modificar la estructura económica isleña, los ingresos petroleros podrían contribuir al financiamiento de los gastos británicos vinculados a las islas.
Con información de Clarín
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