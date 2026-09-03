Internaron a una querida actriz de "El Chavo del 8" y hay preocupación entre los fans

Este miércoles, una querida actriz de El Chavo del 8 contó en las redes que se encontraba hospitalizada y a punto de ser operada. Se trata de Rosita Bouchot, popularmente conocia por haber interpretado a Patty.

Las alarmas se encendieron cuando pidió que rezaran por ella. “Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2.30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer”, escribió junto a una foto desde la habitación del centro médico.

Si bien la artista se mostró vestida con la clásica bata blanca y el brazo lleno de vendas, no dio detalles sobre el problema de salud que padece.

Las pruebas de cariño no tardaron en llegar para Bouchot, aunque ninguno de sus excompañeros de la icónica serie expuso públicamente su apoyo.

Bouchot fue una de las actrices que se pusieron en el papel de Patty en El Chavo. Se trató de una niña que llegó a la vecindad junto a su tía y no tardó en conquistar el corazón del protagonista, mientras que su familiar cautivó a Don Ramón.

Fuente: TN