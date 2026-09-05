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Francisco Cerúndolo se metió por primera vez en octavos del US Open
El argentino protagonizó una remontada memorable ante el número 10 del ranking ATP y se llevó la victoria por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 este sábado en el estadio Artur Ashe.
El argentino Francisco Cerúndolo (N°25 del ranking ATP) obtuvo un histórico triunfo ante el estadounidense Taylor Fritz (10°) por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 este sábado y accedió por primera vez en su carrera a los octavos de final del US Open.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el bonaerense de 28 años, ya que el tenista local hizo valer su jerarquía y se llevó los primeros dos sets por 6-3 y 6-4, respectivamente.
Lejos de resignarse, Cerúndolo elevó su nivel en la tercera manga y el juego se emparejó. Pese a que Fritz logró quebrar su servicio en el inicio, el argentino se recuperó y se llevó el tercer parcial por 6-3.
Tras imponerse por 6-4 en el cuarto, Cerúndolo protagonizó una verdadera batalla con el ex número 4 del mundo en el último set. El momento clave del match fue cuando el vigente campeón del Argentina Open estuvo 3-4 y 0-40 con su servicio, pero sobrevivió y se quedó con el game. Acto seguido, quebró el saque del estadounidense y luego concretó una memorable remontada por 6-4.
Fuente: TyC
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