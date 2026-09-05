Deportes
Suspendieron por el clima la tercera fecha del Campeonato Invernal de Midgets
La competencia prevista para este domingo en el circuito Héctor Evaristo Plano fue postergada debido a las condiciones climáticas.
La tercera fecha del Campeonato Invernal de Midgets, que debía desarrollarse este domingo, fue suspendida debido a las condiciones climáticas y reprogramada para el próximo fin de semana.
La organización informó este sábado la decisión y confirmó que la jornada se llevará adelante el domingo 13 de septiembre en el circuito Héctor Evaristo Plano.
Para la competencia habían quedado inscriptos un total de 57 pilotos, en la continuidad del certamen que sirve como antesala de la temporada principal de la categoría.
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