Básquet local: la Liga Oro completa la tercera fecha con cinco partidos

La tercera fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquet Oro se completará esta noche, desde las 21, con cinco partidos.

La jornada comenzó anoche con el triunfo de Napostá sobre Alem por 91 a 89, resultado que le permitió al equipo de la avenida quedar como único líder, con 15 puntos, aunque con un partido más.

La programación de esta noche tendrá los cruces entre Liniers-Pacífico, Estrella-Independiente, Pueyrredón-Villa Mitre, Bahiense del Norte-Olimpo y Estudiantes-Barrio Hospital.

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular del primer torneo, por lo que la tabla se mantiene muy pareja en varios sectores.

Napostá lidera con 15 puntos, seguido por Estrella y Bahiense del Norte, ambos con 13. Más atrás aparecen Pacífico y Liniers, con 12.

Luego se ubican Pueyrredón, Villa Mitre y Alem, todos con 11,5; Estudiantes, con 10,5; Independiente y Olimpo, con 9,5; y Barrio Hospital, con 9.