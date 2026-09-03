La Copa Argentina ya tiene a sus ocho mejores: Boca-Racing será el plato fuerte

La Copa Argentina 2026 completó su etapa de octavos de final con la clasificación de Boca ante Vélez y ya tiene a los ocho equipos que siguen en carrera por el título. El próximo gran atractivo será el cruce entre el conjunto xeneize y Racing, mientras que el resto de las llaves también quedó establecido.

La ronda de octavos llegó a su fin con el partido disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Boca se impuso frente a Vélez y consiguió el último boleto disponible para los cuartos de final.

Con ese resultado, el conjunto de La Ribera se sumó a Deportivo Riestra, Banfield, Racing, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Platense y Estudiantes de La Plata, que ya habían asegurado su lugar entre los ocho mejores del certamen.

Boca-Racing, el gran cruce

El cuadro de cuartos de final tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Boca y Racing. El clásico del fútbol argentino pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán meterse entre los cuatro mejores de la competencia.

Los otros cruces serán Deportivo Riestra contra Banfield, Independiente Rivadavia frente a Atlético Tucumán y Platense ante Estudiantes.

Por el momento, ninguno de los cuatro partidos tiene fecha, horario ni sede confirmados. La AFA y la organización de la Copa Argentina serán las encargadas de oficializar esos detalles durante los próximos días.

La intención es que los encuentros correspondientes a esta instancia comiencen a disputarse a mediados de septiembre.

Cuándo se jugarían los cuartos

Con los ocho clasificados ya definidos, resta conocer la programación oficial de la próxima ronda. Las sedes, los días y los horarios serán confirmados por la AFA y la organización del torneo en los próximos días.

La estimación es que los cuatro encuentros comiencen a disputarse a mediados de septiembre, aunque todavía no existe una programación oficial para cada uno de los cruces.

Más adelante llegará la definición del certamen. La gran final de la Copa Argentina está prevista para el miércoles 4 de noviembre, aunque todavía resta ratificar tanto el horario como el escenario donde se disputará.

Fuente: Doble Amarilla