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Colapinto tendrá mejoras en su Alpine para el GP de Italia: "Parece prometedor"
El piloto argentino contará en Monza con el paquete de actualizaciones que Gasly utilizó en la última fecha. Será su primera carrera luego de que el equipo confirmara su continuidad para 2027.
Franco Colapinto afrontará el próximo fin de semana el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con novedades importantes en su Alpine, ya que por primera vez tendrá a disposición las mejoras que la escudería había incorporado anteriormente en el auto de Pierre Gasly.
La carrera en Monza tendrá además un condimento especial para el argentino: será su primera presentación luego de que Alpine confirmara su continuidad para la temporada 2027, nuevamente como compañero del piloto francés.
En la previa de la actividad, Colapinto destacó los avances logrados durante el año tanto en el rendimiento del monoplaza como en su adaptación personal y aseguró que ahora el objetivo está puesto completamente en conseguir un buen resultado en Italia.
El argentino explicó que durante el fin de semana estrenará el nuevo paquete de actualizaciones que Gasly ya utilizó en el Gran Premio de Países Bajos y se mostró expectante por conocer su comportamiento en pista.
“El paso parece prometedor”, señaló Colapinto, quien agregó que el equipo trabajará desde las primeras prácticas para adaptarse lo más rápido posible a las modificaciones.
Monza también tiene un significado especial para el piloto de Pilar, ya que allí realizó en 2024 su debut oficial en la Fórmula 1. El circuito, conocido como el “Templo de la Velocidad”, se caracteriza por sus extensas rectas y fuertes zonas de frenado.
La actividad comenzará el viernes 4 de septiembre con las dos primeras prácticas libres, previstas para las 8.30 y las 12 de Argentina. El sábado se disputará la tercera práctica a las 7.30 y la clasificación desde las 11.
La carrera del Gran Premio de Italia se pondrá en marcha el domingo 6 de septiembre a las 10 de nuestro país, en lo que será la última fecha de la actual doble jornada europea de la Fórmula 1.
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