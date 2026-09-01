Detienen a dos sujetos acusados de robar motos: uno de ellos es menor

El robo de motos volvió a registrar distintos episodios durante las últimas horas en Bahía Blanca, con dos procedimientos policiales que permitieron recuperar los rodados y detener a los presuntos responsables.

El primero de los hechos ocurrió durante la noche del 31 de agosto, luego de que cerca de las 20:40 se denunciara a través del 911 el robo de una Yamaha XTZ 125 que se encontraba estacionada en Bravard al 900.

A partir de las características aportadas por el damnificado, el sistema GPS instalado en la motocicleta y la colaboración del Centro Único de Monitoreo (CeUM), efectivos del Comando de Patrullas desplegaron un operativo que permitió localizar el vehículo en El Resero al 400.

En ese lugar fue detenido Claudio Esteban Acuña, de 40 años, quien se encontraba conduciendo la motocicleta denunciada como robada. Además, una mujer de 27 años que circulaba como acompañante fue demorada preventivamente para establecer su identidad y medios de vida.

El rodado fue recuperado y secuestrado, mientras que el detenido fue trasladado a la Comisaría Séptima. En la causa interviene la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Horas más tarde se produjo otro procedimiento relacionado con la misma modalidad. Cerca de las 22, efectivos de la Policía Local fueron alertados mediante un llamado al 911 por un intento de robo en Juncal al 160.

Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron a un adolescente de 16 años cuando, según se informó oficialmente, intentaba sustraer una Bajaj Rouser 200 blanca estacionada en la vía pública.

El joven habría dañado el tambor de ignición de la motocicleta con el objetivo de ponerla en marcha y escapar con el vehículo.

La moto, perteneciente a un hombre de 34 años, pudo ser recuperada y quedó secuestrada junto con el elemento utilizado para forzar el sistema de arranque.

El adolescente fue puesto a disposición de la Justicia de Menores, que interviene en las actuaciones.

Qué pasó horas antes

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos este lunes luego de dos intentos frustrados de sustraer motos estacionadas en la vía pública.

Personal de Motorizada de Policía Local (UPPL) atendió un llamado del 911 y tras un breve seguimiento a pie, lograron interceptar a los dos jóvenes en la intersección de Río Negro y Teniente Farías.

Los dos adolescentes habrían intentado sustraer una Motomel Custom 200 y una Bajaj Rouser 180, ambas estacionadas en el sector de la playa de estacionamiento del barrio UPCN. Los rodados fueron posteriormente hallados abandonados: uno en calle Granada al 1300 y el otro en el interior de un monoblock.

Durante el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta Gilera Smash que se encontraba en el interior de un monoblock y presentaba signos de violencia en el tambor de ignición. Además, los efectivos incautaron un cuchillo tipo Tramontina y dos llaves combinadas.