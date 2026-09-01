Detienen a dos hombres por robar cables de una empresa de Loma Paraguaya

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este martes acusados de cortar y sustraer cables de una plataforma elevadora ubicada en el predio de una empresa de Loma Paraguaya.

El procedimiento se realizó alrededor de la 1:40 en Félix Frías al 700, luego de que operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) advirtieran a través de las cámaras a dos personas mientras manipulaban la maquinaria que se encontraba sobre la vereda, junto al cerco perimetral de la firma Dunver Servicios Industriales SRL.

A partir de la alerta, efectivos del Comando de Patrullas se dirigieron al lugar y detuvieron a Facundo Esequiel Carrillo, de 21 años, y Nicolás Alvano Espinosa, de 31.

Durante el operativo, los policías secuestraron una mochila en la que había dos cortacables de grandes dimensiones, una tenaza, una tijera para chapa, alicates y varios tramos de cable de cobre que, según se informó oficialmente, habían sido cortados de la plataforma.

Además, en poder de Carrillo encontraron una bicicleta rodado 29 marca Overtech. Como el joven no pudo justificar su procedencia, el rodado quedó secuestrado y se iniciaron actuaciones independientes para determinar su origen.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría Sexta y quedaron a disposición de la Justicia.En las actuaciones intervienen la UFIJ N°15 y la fiscalía de turno.