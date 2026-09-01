Tres allanamientos terminan con cuatro detenidos, secuestro de drogas y una moto robada

Una investigación por una agresión ocurrida días atrás en Bahía Blanca derivó en tres allanamientos que terminaron con cinco personas detenidas y el secuestro de drogas, una motocicleta robada, esposas, precintos y un inhibidor de señal.

Las actuaciones, caratuladas como lesiones leves y amenazas agravadas, se iniciaron por un episodio registrado el 28 de agosto en inmediaciones de Juan Molina y Sixto Laspiur, donde Ezequiel Enriquez, de 30 años, habría sido atacado por dos hombres.

Según informó la Policía, uno de los agresores estaba armado y ambos golpearon a la víctima y le sustrajeron prendas de vestir.

A partir de tareas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, con colaboración de efectivos de la Comisaría Quinta y del Comando de Patrullas, la Justicia autorizó tres allanamientos solicitados en el marco de la investigación.

Uno de los procedimientos se concretó en Richieri al 800, donde fueron encontrados un pulóver marrón, un par de zapatillas negras y una gorra negra que estaban incluidos entre los elementos buscados.

En ese lugar fue detenido Adrián Augusto Tilleria, de 46 años, acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad luego de que, según el parte oficial, intentara escapar y se resistiera al procedimiento.

Los policías también encontraron una mochila que contenía un juego de esposas, siete pares de guantes de látex y varios precintos preparados.

Dentro de la vivienda fue hallada además una motocicleta Honda 110 cc que tenía pedido de secuestro activo desde el 5 de julio, solicitado por la Comisaría Primera de Bahía Blanca.

Por ese hallazgo también fueron detenidos Federico Turra, de 39 años, y Jonatan Garaycochea, de 38, por el delito de encubrimiento.

El segundo allanamiento se desarrolló en Chaco 654 y tuvo resultado negativo: no fueron encontrados los elementos buscados ni pudo ser localizado el imputado.

El tercer operativo se realizó en Undiano 2180. Si bien tampoco fueron encontrados los objetos vinculados con la investigación original, los efectivos secuestraron un inhibidor de señal tipo handy, marca Boefing, por averiguación de ilícito.

Además, en esa vivienda fue detenido Raúl Ángel Beramendi, de 40 años, acusado de comercialización de estupefacientes.

De acuerdo con la información policial, tenía en su poder 90 gramos de cocaína en un trozo compacto, 570 gramos de cogollos de marihuana, bolsas de nylon recortadas para fraccionamiento, una balanza de precisión, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Marisa Prome. En las distintas actuaciones intervienen las UFIJ N°2, 7, 15 y 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.