El emotivo video de Messi tras su retiro oficial de la Selección

Lionel Messi volvió a emocionar a los hinchas argentinos pocas horas después de anunciar oficialmente su retiro de la Selección. El rosarino publicó en sus redes sociales un video que recorre los principales momentos de sus más de 20 años con la camiseta albiceleste.

La filmación fue acompañada por “Brindis”, la canción interpretada por Soledad Pastorutti, y en la publicación Messi solamente agregó una bandera argentina junto a un corazón.

El video comienza con imágenes del capitán cuando era chico y una pregunta sobre cuál era su sueño. La respuesta anticipaba todo lo que vendría años después: jugar para la Selección Argentina.

A partir de allí aparecen algunas de sus jugadas más recordadas, pero también los momentos difíciles de su carrera con la Albiceleste. Entre ellos, las frustraciones de la Copa América 2011, las finales perdidas ante Chile en 2015 y 2016 y las derrotas en las definiciones de los Mundiales de 2014 y 2026.

GRACIAS PARA TODA LA VIDA 💙🇦🇷



El EMOTIVO video que subió Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hvFgppoTXF — TyC Sports (@TyCSports) August 31, 2026

También hay lugar para sus comienzos: la expulsión pocos segundos después de ingresar en su debut con la Mayor, su primera Copa del Mundo en Alemania 2006 y la medalla dorada conseguida en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El recorrido cambia de tono con la llegada de los títulos. Aparecen la Copa América conseguida frente a Brasil en el Maracaná en 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En uno de los fragmentos elegidos, Messi resume el espíritu que atravesó prácticamente toda su carrera en la Selección: intentar una y otra vez, levantarse después de cada caída y perseguir el sueño de conseguir un título con Argentina.

El cierre vuelve al último Mundial. Tal como refleja Infobae, la imagen elegida muestra al capitán frente a los hinchas argentinos después de la derrota contra España en la final de 2026. Luego aparecen diferentes festejos junto al público y las multitudinarias celebraciones por el título conseguido en Qatar.

El video llegó minutos después del mensaje con el que Messi anunció que no volverá a vestir la camiseta de la Selección. Allí reconoció que había tomado la decisión después de la última final mundialista y que la muerte de su padre terminó de reafirmar una determinación que ya venía madurando.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, había expresado el rosarino en su despedida, en la que además agradeció a su familia, compañeros, entrenadores y a los hinchas por acompañarlo durante toda su trayectoria.

Así, Messi eligió despedirse repasando una historia que tuvo derrotas, críticas, renuncias, regresos y finalmente una sucesión de títulos que cambió para siempre su vínculo con la Selección Argentina.