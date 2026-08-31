Deportes
El emotivo mensaje de Lautaro Martínez para despedir a Messi: "Te vamos a extrañar capitán"
El bahiense le dedicó unas sentidas palabras al 10 tras su retiro de la Selección. “Gracias por hacer historia con nosotros”, expresó.
Lautaro Martínez se sumó a las numerosas despedidas para Lionel Messi después de que el capitán anunciara que no continuará jugando en la Selección Argentina.
El delantero bahiense publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado por imágenes que recorren los años que compartieron con la camiseta albiceleste.
“Del primer abrazo, al último. Leo, no sé si existen palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros”, comenzó el futbolista del Inter.
Más allá de los títulos y los récords conseguidos por Messi, Lautaro destacó especialmente su influencia dentro del grupo y las enseñanzas que dejó durante todos estos años. “Me quedo con todo lo que nos enseñaste afuera, a no rendirnos, a seguir intentando después de cada golpe, a trabajar en silencio y, sobre todo, a creer siempre en nosotros”, escribió.
El bahiense también puso el foco en el liderazgo que ejerció Messi dentro de la Selección. “Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra Selección”, afirmó.
Lautaro fue uno de los futbolistas que acompañó al capitán durante la etapa más exitosa de la Albiceleste y compartió con él las principales consagraciones de los últimos años. “A mí y a todos nuestros compañeros nos dejaste muchísimo más que recuerdos. Nos dejaste enseñanzas que vamos a llevar con nosotros toda la vida”, agregó.
El delantero agradeció también los momentos compartidos puertas adentro del seleccionado: “Gracias por cada consejo, cada charla, cada entrenamiento, cada abrazo y cada momento compartido. Gracias por hacer historia con nosotros y por permitirnos ser parte de tu historia”.
Finalmente, Lautaro cerró su despedida con un mensaje directo para quien durante años llevó la cinta de capitán: “Te vamos a extrañar muchísimo, capitán. Vamos a estar eternamente agradecidos de haber podido compartir este camino con vos. Gracias por todo, capitán”.
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