Las posiciones y la próxima fecha en la Liga del Sur

La Liga del Sur tendrá el próximo fin de semana una nueva jornada del Torneo Clausura, con partidos entre sábado 5 y domingo 6 de septiembre en la Primera A y la Primera B.

En el Oficial, la sexta fecha comenzará el sábado con San Francisco-Huracán, desde las 15, en el Gustavo Novoa. El domingo se completará con Bella Vista-La Armonía, a las 11, en La Loma; Libertad-Villa Mitre, a las 15:30 en el Manuel Manzano; y Sporting-Liniers, también a las 15:30, en el Enrique Mendizábal de Punta Alta.

San Francisco llega como líder del Clausura de la A con 11 puntos, seguido por Sporting y Huracán, ambos con 7. Más atrás aparecen Bella Vista con 6, Liniers y La Armonía con 5, Libertad con 4 y Villa Mitre con 3.

En la tabla general de la Primera A, Huracán se mantiene arriba con 33 unidades. Lo siguen Bella Vista con 31, Liniers con 28, San Francisco con 24, Libertad y Villa Mitre con 22, Sporting con 20 (promoción) y La Armonía con 19 (descenso).

Mientras que en el Promocional, la actividad arrancará el sábado con tres encuentros, todos a las 15:30: Dublin-Tiro Federal, Sansinena-Olimpo y Pacífico de Cabildo-Rosario. La fecha se cerrará el domingo, a la misma hora, con Pacífico de Bahía Blanca-Comercial.

Olimpo lidera el Clausura del Promocional con 11 puntos. Detrás aparecen Tiro Federal y Pacífico de Cabildo con 8, Rosario con 7, Sansinena con 6, Pacífico BB y Comercial con 5, y Dublin con 1.

En la tabla general de la B, Tiro Federal manda con 35 unidades, seguido por Rosario con 33 y Comercial con 32. Luego se ubican Olimpo y Sansinena con 27, Dublin con 18, Pacífico de Cabildo con 16 y Pacífico de Bahía con 13.