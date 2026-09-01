Deportes
Las posiciones y la próxima fecha en la Liga del Sur
El Clausura disputará la sexta fecha entre sábado y domingo, con San Francisco como líder en la A y Olimpo arriba en la B.
La Liga del Sur tendrá el próximo fin de semana una nueva jornada del Torneo Clausura, con partidos entre sábado 5 y domingo 6 de septiembre en la Primera A y la Primera B.
En el Oficial, la sexta fecha comenzará el sábado con San Francisco-Huracán, desde las 15, en el Gustavo Novoa. El domingo se completará con Bella Vista-La Armonía, a las 11, en La Loma; Libertad-Villa Mitre, a las 15:30 en el Manuel Manzano; y Sporting-Liniers, también a las 15:30, en el Enrique Mendizábal de Punta Alta.
San Francisco llega como líder del Clausura de la A con 11 puntos, seguido por Sporting y Huracán, ambos con 7. Más atrás aparecen Bella Vista con 6, Liniers y La Armonía con 5, Libertad con 4 y Villa Mitre con 3.
En la tabla general de la Primera A, Huracán se mantiene arriba con 33 unidades. Lo siguen Bella Vista con 31, Liniers con 28, San Francisco con 24, Libertad y Villa Mitre con 22, Sporting con 20 (promoción) y La Armonía con 19 (descenso).
Mientras que en el Promocional, la actividad arrancará el sábado con tres encuentros, todos a las 15:30: Dublin-Tiro Federal, Sansinena-Olimpo y Pacífico de Cabildo-Rosario. La fecha se cerrará el domingo, a la misma hora, con Pacífico de Bahía Blanca-Comercial.
Olimpo lidera el Clausura del Promocional con 11 puntos. Detrás aparecen Tiro Federal y Pacífico de Cabildo con 8, Rosario con 7, Sansinena con 6, Pacífico BB y Comercial con 5, y Dublin con 1.
En la tabla general de la B, Tiro Federal manda con 35 unidades, seguido por Rosario con 33 y Comercial con 32. Luego se ubican Olimpo y Sansinena con 27, Dublin con 18, Pacífico de Cabildo con 16 y Pacífico de Bahía con 13.
Las posiciones y la próxima fecha en la Liga del Sur
La chilena Pincoya fue eliminada a días de la final de Gran Hermano
Investigan a los dueños de un geriátrico por una estafa millonaria a un abuelo
La decisión que tomó Julián Álvarez en el cierre del mercado de pases
Milei celebró los dichos de Trump sobre Malvinas: "Pasó algo muy fuerte"
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Se entregó el acusado de intentar matar a su pareja con un cutter
-
Noticias B23 horas ago
Prohibieron asistir al Ciclo Básico a un alumno no vacunado
-
Noticias B22 horas ago
Alumno no vacunado: la UNS afirma que no puede estar en el aula, pero seguirá virtualmente
-
Noticias B24 horas ago
El Gobierno oficializó nuevos aumentos para las Fuerzas Armadas: el esquema hasta diciembre
-
Indiscreta24 horas ago
La trama secreta del escándalo en ARCA
-
Noticias B24 horas ago
El Juez explicó su fallo en el caso Del Valle: "Hay que despojarse de cualquier sentimiento y cumplir con la ley"
-
Deportes22 horas ago
Messi anunció su retiro de la Selección: "Ya no tengo más para dar"
-
Deportes19 horas ago
El emotivo video de Messi tras su retiro oficial de la Selección