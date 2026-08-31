Dos adolescentes detenidos acusados de robar motos estacionadas

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos este lunes luego de dos intentos frustrados de sustraer motos estacionadas en la vía pública.

Personal de Motorizada de Policía Local (UPPL) atendió un llamado del 911 y tras un breve seguimiento a pie, lograron interceptar a los dos jóvenes en la intersección de Río Negro y Teniente Farías.

Los dos adolescentes habrían intentado sustraer una Motomel Custom 200 y una Bajaj Rouser 180, ambas estacionadas en el sector de la playa de estacionamiento del barrio UPCN. Los rodados fueron posteriormente hallados abandonados: uno en calle Granada al 1300 y el otro en el interior de un monoblock.

Durante el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta Gilera Smash que se encontraba en el interior de un monoblock y presentaba signos de violencia en el tambor de ignición. Además, los efectivos incautaron un cuchillo tipo Tramontina y dos llaves combinadas.

Los adolescentes quedaron a disposición de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención de la UFIJ, Defensoría y Juzgado de Garantías del Joven, Servicio Local y UFIJ N° 7.