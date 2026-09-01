La decisión que tomó Julián Álvarez en el cierre del mercado de pases

Julián Álvarez continuará en Atlético de Madrid al menos hasta el próximo mercado de pases, luego de que el club descartara negociar una transferencia al Barcelona y el delantero argentino rechazara las alternativas que se abrieron en la Premier League. El futbolista retomó este martes los entrenamientos con el plantel dirigido por Diego Simeone y apunta a recuperar su lugar en las convocatorias. Así lo informaron tanto medios de Madrid como de Barcelona.

La situación del atacante de 26 años concentró buena parte de la atención durante el cierre del mercado europeo. Según informó Sport, Álvarez le comunicó al director deportivo Mateu Alemany que permanecerá en el conjunto madrileño, una decisión que deja en pausa el conflicto planteado durante las últimas semanas por su deseo de cambiar de equipo.

El argentino había expresado durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá su intención de cumplir el sueño de jugar en el Barcelona. Esa postura abrió un escenario de tensión con la dirigencia rojiblanca, que sostuvo públicamente que no facilitaría una operación con el club catalán.

El principal accionista del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, había sido terminante sobre ese punto. “Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético”, afirmó. El dirigente agregó que, en caso de que el atacante entendiera que su continuidad era incompatible con su situación deportiva, el club buscaría una salida, aunque remarcó que “nunca, nunca será el Barcelona”.

La posición de la institución madrileña se mantuvo firme durante todo el mercado. De acuerdo con la información publicada por el rotativo catalán, el club no recibió una propuesta formal del Barcelona por Julián Álvarez y respondió a las versiones sobre el eventual pase con mensajes irónicos en redes sociales.

En esas publicaciones, la entidad aludió a la posibilidad de incluir a figuras del equipo catalán como Raphinha, Lamine Yamal y Pedri en una hipotética negociación. Más allá del tono de esos mensajes, la postura de la dirigencia fue no abrir conversaciones con el Barcelona por uno de los futbolistas centrales del proyecto deportivo.

El escenario dejó a Álvarez ante una definición compleja. El delantero tenía la posibilidad de recibir propuestas de clubes ingleses, con Arsenal entre los equipos vinculados a su situación durante el verano. Pero, según las versiones publicadas por los medios españoles, el ex River Plate no contemplaba volver a Inglaterra.

La negativa del argentino a regresar a la Premier League redujo las opciones para concretar un traspaso antes del cierre del mercado. A su vez, el Atlético no estaba dispuesto a aceptar una salida hacia Barcelona. La continuidad en Madrid apareció entonces como la única alternativa inmediata para todas las partes.

La próxima convocatoria permitirá medir el primer paso de ese proceso. Si el delantero vuelve a ser incluido para el encuentro ante Athletic Club, tendrá la oportunidad de retomar la competencia y comenzar a reconstruir su vínculo deportivo dentro del equipo de Simeone y con la afición.

Fuente: Infobae