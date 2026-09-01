Sergio "Cachito" Vigil en La Brújula 24: "Somos el mejor país del mundo en hockey"

Sergio “Cachito” Vigil, uno de los grandes referentes de la historia del hockey argentino, celebró el extraordinario presente de los seleccionados nacionales después del título mundial conseguido por Las Leonas y el tercer puesto de Los Leones.

Recién llegado desde Holanda, donde siguió de cerca la competencia, el exentrenador del seleccionado femenino reconoció en diálogo con Hora Pico, por La Brújula 24, que aún le resultaba difícil explicar las emociones vividas durante la definición.

“Estoy muy feliz. No tengo palabras de emoción”, aseguró Vigil, quien presenció la final junto a otras figuras históricas de la disciplina, entre ellas Luciana Aymar.

El entrenador calificó como “épico” el partido decisivo de Las Leonas y destacó especialmente que el equipo argentino haya logrado imponerse ante Países Bajos en su propia casa. “Fuimos de a poco construyendo el partido hasta dominar totalmente a un rival en su casa y a Holanda, el supercampeón de los últimos años”, analizó.

Para Vigil, la permanencia de Argentina entre las principales potencias mundiales no puede explicarse únicamente a partir de una generación de jugadoras o de figuras extraordinarias como Aymar. “El argentino tiene un espíritu para jugar al deporte único. Muchas cosas que pueden parecer adversas se convierten en potencial”, señaló.

A eso le sumó el trabajo acumulado durante décadas. “Cada jugador, cada jugadora y cada cuerpo técnico le puso su sello, siempre sustentado en lo que se había edificado antes. Argentina no ha parado de crecer”, sostuvo.

Vigil también puso el foco en uno de los principios que marcó su carrera como entrenador: la construcción del grupo por encima de las individualidades. “Para formar un gran equipo primero hay que generar un gran grupo humano”, afirmó. Y agregó: “El logro máximo es ser un equipo”.

Al recorrer la historia del hockey nacional, recordó que el crecimiento no comenzó con Las Leonas de principios de siglo. Mencionó a los seleccionados femeninos que fueron subcampeones mundiales durante la década del 70 y debían organizar rifas y distintas actividades para financiar sus viajes.

También recordó el triunfo del seleccionado masculino sobre Pakistán en 1986 y el posterior crecimiento de las divisiones juveniles. Sin embargo, ubicó a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 como el momento que produjo el gran salto de popularidad. “Creo que fue un hito porque ahí nacen Las Leonas y coincide con la medalla olímpica de plata. Ahí se produce una revolución masiva del hockey”, explicó.

A partir de ese momento, aseguró, el crecimiento no se detuvo. También destacó como otro punto fundamental el desarrollo del seleccionado masculino, que llevó al país a posicionarse entre las principales potencias de ambas ramas. “Argentina, junto con Holanda, para mí son los dos países más importantes del mundo en hockey uniendo damas y caballeros”, afirmó.

Y sobre el presente fue todavía más contundente: “Hoy somos el mejor país del mundo en este Mundial porque salimos primeros y terceros. Nadie tuvo en damas y caballeros esa performance”.

Durante la entrevista, Vigil también reflexionó sobre Lionel Messi y su anuncio de despedida del seleccionado argentino. Resumió sus sensaciones en dos palabras: “gratitud y tristeza”.

“Una persona como Leo merece agradecimiento toda la vida, no solamente por el crack deportivo que fue y todas las alegrías que nos dio, sino por su humanidad”, señaló.

Vigil destacó especialmente la humildad, la convicción y la capacidad de Messi para atravesar distintos momentos de su carrera hasta alcanzar una de las etapas más exitosas del fútbol argentino.

Finalmente, ante una consulta sobre la posibilidad de ocupar alguna vez un cargo dentro de una política deportiva nacional, sostuvo que su principal aporte continúa estando en el trabajo directo con deportistas y entrenadores. “Mi vida es la docencia y el ser humano. Creo que soy mucho más útil desde el mensaje en el campo”, explicó.

Antes de despedirse, Vigil dejó además un reconocimiento para Bahía Blanca, Monte Hermoso y toda la región por el desarrollo alcanzado en los últimos años. “Es una cuna de talentos”, afirmó el histórico entrenador argentino.