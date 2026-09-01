Mujer desaparecida: surgió una nueva pista y ahora la buscan en Córdoba

La búsqueda de Daiana Valeria Sánchez, la mujer de 36 años que fue vista por última vez el pasado 26 de agosto, sumó en las últimas horas una nueva línea de investigación y se extendió a la provincia de Córdoba.

De acuerdo con información a la que accedió La Brújula 24, los investigadores siguen datos que indicarían que Sánchez podría haber abordado un micro con destino a Córdoba. A partir de esos elementos, se realizaron las comunicaciones correspondientes y la búsqueda también se desarrolla en aquella provincia.

De todos modos, las fuentes consultadas remarcaron que por el momento no existe certeza de que la mujer se encuentre efectivamente en territorio cordobés. Se trata de una hipótesis surgida durante la reconstrucción de sus últimos movimientos y que intenta ser corroborada.

Sánchez fue vista por última vez el 26 de agosto y la denuncia por averiguación de paradero fue realizada seis días después por su pareja, Facundo Sabio, en la Comisaría Sexta. Desde entonces, la Policía trabaja con revisión de cámaras, consultas en distintas dependencias y verificación de posibles domicilios y contactos.

Sabio explicó que ambos atravesaban una separación y que Daiana salió voluntariamente de la vivienda. Según su relato, primero fue a la casa de su madre, ubicada en la misma cuadra, y luego manifestó que iría a lo de una amiga, aunque aseguró desconocer quién podría ser esa persona. También señaló que durante estos días no mantuvo contacto con sus tres hijos.

La información difundida inicialmente por Seguridad bonaerense indicó que la mujer se habría retirado sin celular y sin dinero. Al momento de desaparecer vestía un buzo con capucha de varios colores, calza y zapatillas negras, y llevaba una mochila azul con detalles de colores.

La investigación continúa ahora con especial atención sobre la pista que conduce a Córdoba, aunque las autoridades mantienen abiertas todas las distintas líneas de búsqueda hasta poder determinar fehacientemente dónde se encuentra.

Cualquier información que pueda contribuir a localizar a Daiana Valeria Sánchez debe ser comunicada al 911 o a la Comisaría Sexta de Bahía Blanca, al teléfono 291 4553011.