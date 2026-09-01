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Scaloni prepara la primera lista de la Selección sin Messi: cuándo vuelve a jugar Argentina
El entrenador deberá comenzar a rearmar el equipo tras el retiro del capitán y tendrá varias bajas para la próxima ventana internacional.
La Selección argentina comenzará en las próximas semanas una nueva etapa luego del retiro de Lionel Messi y Lionel Scaloni ya trabaja en la primera convocatoria sin el máximo goleador de la historia del combinado nacional.
El entrenador deberá presentar la lista el próximo domingo 6 de septiembre, de cara a una ventana internacional que se extenderá entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Será la primera citación después de la final del Mundial 2026 ante España y la posterior despedida de Messi.
La planificación todavía no está cerrada. Inicialmente estaba previsto disputar un partido en Argentina y posteriormente realizar una gira por China, pero esa alternativa fue descartada y la AFA analiza ahora organizar dos amistosos en el país.
Tal como publica TN, los rivales podrían ser seleccionados pertenecientes a Conmebol o Concacaf, aunque hasta el momento no fueron confirmados ni los adversarios ni las sedes de los encuentros.
Además de la ausencia de Messi, Scaloni tendrá tres bajas por suspensión. Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada fueron sancionados por la FIFA como consecuencia de los incidentes posteriores a la final del último Mundial.
Paredes recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90 mil dólares, mientras que Molina deberá cumplir siete fechas y también fue sancionado económicamente con 90 mil dólares. Almada, en tanto, recibió una fecha y una multa de 30 mil dólares. Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, fue suspendido por tres encuentros.
La nueva convocatoria también abrirá la puerta para que varios futbolistas comiencen a ganar mayor protagonismo. Entre los nombres que aparecen para el ataque están Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho y Santiago Castro.
En el mediocampo, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios continúan como algunas de las principales referencias, mientras que futbolistas como Alan Varela y Ezequiel Fernández aparecen dentro de las alternativas para el nuevo ciclo.
Después de más de una década con Messi como capitán y principal figura, Scaloni afrontará así el desafío de reconstruir liderazgos y comenzar a darle forma a la Selección que transitará el camino hacia el próximo Mundial.
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