"Es raro porque ya lleva seis días sin contactar a sus hijos", dijo la pareja de la mujer desaparecida

Mientras continúa la intensa búsqueda de Daiana Valeria Sánchez, la mujer de 36 años que fue vista por última vez el pasado 26 de agosto, su pareja, Facundo Sabio, conversó con La Brújula 24 y brindó detalles sobre las horas previas a su desaparición.

“Hace seis días que no tengo información de mi señora”, aseguró Sabio, quien explicó que ambos atravesaban una crisis de pareja y habían acordado separarse. Sin embargo, negó que hubiera existido una pelea antes de que Daiana dejara la vivienda familiar.

“Habíamos arreglado que se iba con la madre. Fue a la casa de la madre y ahí dijo que iba a la casa de una amiga y no apareció más”, relató. La vivienda de la madre, según indicó, se encuentra a apenas una casa de distancia, en la misma cuadra.

Uno de los puntos que más dudas genera para Sabio es justamente esa supuesta visita a una amiga. Aseguró que después de 18 años de relación desconoce quién podría ser esa persona. “Nunca le conocí amigas. Andaba conmigo todo el día, conmigo y con sus hijos. Por eso es raro”, señaló.

El hombre afirmó además que Daiana se retiró voluntariamente y que llevaba una mochila azul con algunas pertenencias. Según su relato, no tenía teléfono celular ni dinero y desde entonces no volvió a establecer ningún tipo de contacto.

Daiana Valeria Sánchez.

La información inicial difundida por Seguridad bonaerense señalaba que Sánchez se había retirado únicamente con su documentación, sin celular, dinero ni ropa. La búsqueda se inició formalmente luego de que Sabio realizara la denuncia el lunes por la noche en la Comisaría Sexta y se activaran los protocolos para averiguar su paradero.

La pareja tiene tres hijos, de 12, 7 y 5 años, quienes permanecen con su padre. “No viene a ver a los chicos, no sé dónde está, no se contacta”, expresó Sabio, quien remarcó que se trata de la primera vez que la mujer permanece tantos días sin comunicarse.

También aseguró que Daiana no padece, al menos según su conocimiento, ninguna enfermedad ni toma medicación habitualmente. Ante la consulta sobre si temía que pudiera haberle ocurrido algo, respondió afirmativamente y mencionó su preocupación por la zona de Villa Delfina.

Sabio aclaró además un dato que inicialmente había sido informado de manera errónea: Daiana tiene 36 años y no 26. La información oficial indica que es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metro, tiene tez morena, cabello negro largo, un lunar en el pómulo derecho, piercing en la lengua y un tatuaje con la palabra “Maxi” en el brazo derecho.

Al momento de ser vista por última vez vestía un buzo con capucha de varios colores, calza y zapatillas negras, y llevaba una mochila azul con detalles de colores. La Policía trabaja en la reconstrucción de sus últimos movimientos, la revisión de cámaras y la consulta a familiares y posibles allegados.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Daiana Valeria Sánchez puede comunicarse inmediatamente al 911 o con la Comisaría Sexta al 455301