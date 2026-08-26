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Murió Rubén Rada a los 83 años, una leyenda de la música uruguaya
El cantante, compositor y percusionista había sido internado semanas atrás por una neumonía bilateral. Fue uno de los grandes referentes del candombe y de la música rioplatense.
El reconocido músico uruguayo Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años, luego de atravesar un complejo cuadro de salud que se había agravado durante las últimas horas.
El artista había sido internado a comienzos de agosto en un centro de salud de Montevideo debido a una neumonía bilateral. En un primer momento se había informado que evolucionaba favorablemente, aunque posteriormente su estado se complicó.
Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, el “Negro” Rada construyó una trayectoria de más de seis décadas y se convirtió en una de las figuras fundamentales de la cultura uruguaya. Cantante, compositor y percusionista, llevó el candombe más allá de las fronteras de su país y lo fusionó con géneros como el rock, el jazz, el pop y la música brasileña.
A lo largo de su carrera integró grupos decisivos como El Kinto y Tótem, antes de desarrollar una extensa etapa como solista. Su música también alcanzó una fuerte popularidad en Argentina, donde mantuvo una presencia constante en escenarios, televisión y distintas colaboraciones artísticas.
Rada permanecía activo hasta poco antes de su internación. Había lanzado recientemente “¿Quién va a cantar?”, un ciclo de encuentros con músicos de diferentes géneros difundido a través de YouTube, y preparaba para octubre dos presentaciones por el regreso de Tótem.
En materia de salud, tal como señala Clarín, había atravesado otros episodios importantes: en 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria y en 2017 permaneció hospitalizado durante tres días a raíz de un pico de presión.
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