Prohibieron asistir al Ciclo Básico a un alumno no vacunado

Natalia, madre de un alumno de 14 años que cursa segundo año en el Ciclo Básico de la Universidad Nacional del Sur, denunció esta mañana en La Brújula 24 que fue convocada por las autoridades del establecimiento para retirar a su hijo debido a que no cuenta con las vacunas previstas en el Calendario Nacional.

Según relató en diálogo con el periodista Germán Sasso, el adolescente había ingresado normalmente a clases a las 7.30, pero unos 20 minutos después fue llamado por una secretaria. “Me dijo: ‘Mamá, me tenés que retirar porque no puedo permanecer en la escuela’”, contó.

La mujer explicó que acudió al establecimiento y solicitó que le entregaran por escrito los motivos por los cuales su hijo no podía continuar de manera presencial. Además, anticipó que analizará iniciar acciones legales al considerar que la medida vulnera su derecho a la educación.

Natalia sostuvo que decidió no vacunar al adolescente ni a otro de sus hijos a partir de una experiencia familiar previa. Vinculó el diagnóstico de autismo de su hijo mayor con las vacunas que recibió durante la infancia, una asociación que no cuenta con respaldo científico y que ha sido descartada en múltiples investigaciones.

La madre aseguró que el joven de 14 años tampoco pretende vacunarse y afirmó que no había tenido inconvenientes durante su trayectoria escolar anterior. También dijo que desconocía que la falta de actualización del calendario pudiera derivar en la imposibilidad de asistir presencialmente a clases.