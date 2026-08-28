Deportes
Huracán estrenó luces con una victoria ante Liniers
El Globo se impuso 1-0 ante Liniers en una noche especial por la inauguración de su sistema de iluminación.
Huracán derrotó la noche de este viernes a Liniers en el arranque de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur en un partido en el que el club de Ingeniero White inauguró oficialmente su nuevo sistema de iluminación.
El Globo se impuso con marcador de 1-0 con anotación de Antonio Andragnez a los 33 minutos del primer tiempo.
Fue el único partido de la jornada, porque la programación de la máxima categoría continuará el sábado desde las 15.30. San Francisco será local ante La Armonía en el estadio Gustavo Novoa, con Franco Páez como árbitro, mientras que Bella Vista recibirá a Villa Mitre, bajo el arbitraje de Facundo Altuna.
El cierre de la fecha en Primera A será el domingo a las 15.30, cuando Libertad enfrente a Sporting en el estadio Manuel Manzano. Juan Vega será el encargado de impartir justicia.
La Primera División B, en tanto, tendrá dos encuentros durante la tarde del sábado. Desde las 15.30, Pacífico de Cabildo recibirá a Olimpo en el estadio Carlos Angelini, con Sebastián Navarro como árbitro, mientras que Rosario Puerto Belgrano jugará ante Comercial en el Coloso de Cemento, con Oscar Perotti.
Los restantes compromisos se desarrollarán el domingo, también desde las 15.30. Pacífico de Bahía Blanca será local frente a Dublin en el estadio Adolfo Pirola, con Franco Yatzky como juez principal, y Sansinena recibirá a Tiro Federal en el estadio Luis Molina, bajo el arbitraje de Lucas González.
Huracán estrenó luces con una victoria ante Liniers
La influencer que vendía quemadores truchos evita la cárcel a cambio de donar 40 kilos de carne
Se espera un sábado con chances de tormenta: emitieron alerta amarilla
Fuerte aumento de la demanda por problemas psicológicos: subieron las internaciones y consultas
Ezequiel necesita $11 millones para una compleja operación que podría cambiar su calidad de vida
Más Leídas
-
Noticias A13 horas ago
Liberan al joven acusado de matar a otro de una puñalada en la ingle
-
Espectáculos15 horas ago
Abel Pintos estrenó una canción atravesada por la búsqueda de vivir sin miedo
-
Noticias B23 horas ago
Detienen a un hombre acusado de robar una despensa: tiene amplios antecedentes
-
Noticias B14 horas ago
Detienen a una mujer en un allanamiento en el barrio San Martín por venta de drogas
-
El Tiempo15 horas ago
Cálido durante el día y algo inestable a la noche: así termina la semana en Bahía
-
Noticias B11 horas ago
Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de 80 mil dólares
-
Noticias B15 horas ago
Kicillof pidió por una "estrategia nacional de desarrollo" y cuestionó las políticas de Milei
-
Noticias B12 horas ago
El cielo en Bahía ofreció un espectáculo: así fue el eclipse parcial de Luna