Huracán estrenó luces con una victoria ante Liniers

Huracán derrotó la noche de este viernes a Liniers en el arranque de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur en un partido en el que el club de Ingeniero White inauguró oficialmente su nuevo sistema de iluminación.

El Globo se impuso con marcador de 1-0 con anotación de Antonio Andragnez a los 33 minutos del primer tiempo.

Fue el único partido de la jornada, porque la programación de la máxima categoría continuará el sábado desde las 15.30. San Francisco será local ante La Armonía en el estadio Gustavo Novoa, con Franco Páez como árbitro, mientras que Bella Vista recibirá a Villa Mitre, bajo el arbitraje de Facundo Altuna.

El cierre de la fecha en Primera A será el domingo a las 15.30, cuando Libertad enfrente a Sporting en el estadio Manuel Manzano. Juan Vega será el encargado de impartir justicia.

La Primera División B, en tanto, tendrá dos encuentros durante la tarde del sábado. Desde las 15.30, Pacífico de Cabildo recibirá a Olimpo en el estadio Carlos Angelini, con Sebastián Navarro como árbitro, mientras que Rosario Puerto Belgrano jugará ante Comercial en el Coloso de Cemento, con Oscar Perotti.

Los restantes compromisos se desarrollarán el domingo, también desde las 15.30. Pacífico de Bahía Blanca será local frente a Dublin en el estadio Adolfo Pirola, con Franco Yatzky como juez principal, y Sansinena recibirá a Tiro Federal en el estadio Luis Molina, bajo el arbitraje de Lucas González.