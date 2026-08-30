La Orquesta Sinfónica se vistió de rock y brilló junto a Rada y Milton Amadeo

La Orquesta Sinfónica Provincial protagonizó el viernes y sábado dos noches especiales en el Gran Plaza Teatro con “Rock Nacional Sinfónico”, una propuesta inédita que llevó al terreno orquestal algunos de los grandes himnos de la música argentina.

Bajo la dirección del maestro invitado Ramin Bayani, la formación se metió de lleno, por primera vez en su historia, en un repertorio marcado por canciones que atravesaron generaciones y que esta vez sonaron con una impronta completamente distinta.

La función del sábado tuvo además un condimento bahiense especial con la participación de Agustín “Rada” Aristarán y Milton Amadeo, quienes compartieron escenario con la Orquesta y el resto de los artistas convocados.



También formaron parte del espectáculo Laura Celave (voz), acompañados por Julián Caeiro en teclado y arreglos orquestales, Pablo Marino en guitarra eléctrica, Lisandro Diez en bajo y Fernando Tomassini en batería.

El repertorio recorrió clásicos como “Desarma y sangra”, de Charly García; “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta; “Cactus”, de Gustavo Cerati; “11 y 6”, de Fito Páez, y “Lunes por la madrugada”, de Los Abuelos de la Nada, entre muchos otros.

La propuesta sirvió así para rendir homenaje a figuras centrales del rock nacional como Charly García, Cerati, Spinetta, Miguel Abuelo, Andrés Calamaro y Fito Páez, en una combinación poco habitual entre la potencia de una banda de rock y la riqueza sonora de una orquesta sinfónica.