Boca lo ganó en la última: venció 1-0 a Lanús

Boca derrotó 1-0 a Lanús en un partido que se definió sobre el cierre, gracias a un gol de Tomás Belmonte a los 48 minutos del complemento que fue convalidado después de una revisión del VAR.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo y Lanús contó con algunas de las situaciones más claras durante la primera mitad. Apenas comenzado el partido, Felipe Peña Biafore conectó un cabezazo que dio en el travesaño.

El Granate volvió a acercarse a los 16 minutos con un remate de Dylan Aquino que pasó cerca del horizontal y, antes del descanso, Franco Watson quedó en posición de gol pero su disparo también terminó en el poste.

Boca, por su parte, intentó generar peligro principalmente a través de Alan Velasco, aunque encontró dificultades para superar a la defensa visitante. El primer tiempo terminó sin goles.

En el complemento, el equipo xeneize incrementó su presencia ofensiva y movió el banco. Ingresaron Sebastián Villa, Leandro Paredes y Enner Valencia a los 14 y 15 minutos, mientras que posteriormente lo hicieron Kevin Zenón y Tomás Belmonte.

Nahuel Losada respondió ante un intento de Villa y también intervino frente a un remate de Lautaro Blanco. Lanús mantuvo sus posibilidades y Álvaro Montero evitó la apertura del marcador ante Peña Biafore.

Cuando el empate parecía definitivo, Belmonte apareció a los 48 minutos para marcar el 1-0. La acción fue revisada por el VAR y, un minuto más tarde, el árbitro Pablo Dóvalo confirmó la validez del tanto.

Inmediatamente después llegó el final del encuentro y Boca se quedó con los tres puntos en un partido que resolvió en tiempo de descuento.

Con información de TyC Sports