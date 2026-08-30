Liga del Sur: la quinta fecha continúa este domingo con tres partidos

La quinta fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur tendrá continuidad este domingo con tres encuentros, todos desde las 15.30, en una jornada que tendrá actividad tanto en el Oficial como en el Promocional.

Por la máxima categoría, Libertad recibirá a Sporting en el Manuel Manzano, con arbitraje de Juan Vega. Será un duelo de peso para ambos, ya que llegan comprometidos en la zona baja de la tabla acumulada y necesitan sumar para ganar aire.

En el Promocional, la programación continúa después de las suspensiones provocadas por la lluvia durante la jornada del sábado. En el Luis Molina, Sansinena será local ante Tiro Federal, con Lucas González como árbitro.

A la misma hora, Pacífico de Bahía Blanca recibirá a Dublin en el Adolfo Pirola. El encargado de impartir justicia será Franco Yatzky.

Los otros dos compromisos que estaban previstos para el sábado ya tienen nueva fecha. Pacífico de Cabildo-Olimpo se disputará este lunes desde las 16, mientras que Rosario-Comercial irá a partir de las 15.30.

Cabe recordar que la fecha había comenzado el viernes con el triunfo de Huracán por 1 a 0 ante Liniers y continuó el sábado con otras dos victorias por la mínima: San Francisco superó a La Armonía y Bella Vista hizo lo propio frente a Villa Mitre.