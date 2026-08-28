Donald Trump anunció "el mayor acuerdo petrolero de la historia" con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, permitirá a Washington obtener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas del país sudamericano. El mandatario calificó el entendimiento como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y sostuvo que permitirá más que duplicar las reservas estadounidenses.

Trump explicó que las negociaciones fueron encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y empresas privadas. “Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, aseguró en Truth Social.

De acuerdo con el mandatario, la operación incrementará el abastecimiento energético norteamericano y contribuirá a reducir los precios de la gasolina a largo plazo. Rubio agregó que el entendimiento podría atraer cerca de US$100.000 millones en inversión privada, generar miles de empleos y contribuir a la reconstrucción de la economía venezolana.

Las negociaciones habrían incluido hasta 17 yacimientos ubicados en las principales cuencas petroleras venezolanas. El acuerdo se conoce en un contexto de presión sobre la administración estadounidense por los elevados precios de los combustibles y por la reducción de sus reservas estratégicas, que a comienzos de agosto habían caído por debajo de los 300 millones de barriles.

Venezuela posee alrededor de 303.000 millones de barriles de petróleo, equivalentes a cerca del 17% de las reservas mundiales. Pese a ese potencial, actualmente produce alrededor del 1% del crudo global debido, entre otros factores, al deterioro de su infraestructura energética. Trump pretende que compañías estadounidenses vuelvan a participar de manera activa en la explotación de esos recursos.

Con información de Infobae