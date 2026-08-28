Noticias A
Donald Trump anunció "el mayor acuerdo petrolero de la historia" con Venezuela
Washington busca ampliar el suministro de crudo, atraer inversiones privadas y reducir el precio de los combustibles mediante una alianza de largo plazo con Caracas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, permitirá a Washington obtener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas del país sudamericano. El mandatario calificó el entendimiento como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y sostuvo que permitirá más que duplicar las reservas estadounidenses.
Trump explicó que las negociaciones fueron encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y empresas privadas. “Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, aseguró en Truth Social.
De acuerdo con el mandatario, la operación incrementará el abastecimiento energético norteamericano y contribuirá a reducir los precios de la gasolina a largo plazo. Rubio agregó que el entendimiento podría atraer cerca de US$100.000 millones en inversión privada, generar miles de empleos y contribuir a la reconstrucción de la economía venezolana.
Las negociaciones habrían incluido hasta 17 yacimientos ubicados en las principales cuencas petroleras venezolanas. El acuerdo se conoce en un contexto de presión sobre la administración estadounidense por los elevados precios de los combustibles y por la reducción de sus reservas estratégicas, que a comienzos de agosto habían caído por debajo de los 300 millones de barriles.
Venezuela posee alrededor de 303.000 millones de barriles de petróleo, equivalentes a cerca del 17% de las reservas mundiales. Pese a ese potencial, actualmente produce alrededor del 1% del crudo global debido, entre otros factores, al deterioro de su infraestructura energética. Trump pretende que compañías estadounidenses vuelvan a participar de manera activa en la explotación de esos recursos.
Con información de Infobae
Donald Trump anunció "el mayor acuerdo petrolero de la historia" con Venezuela
Huracán estrenó luces con una victoria ante Liniers
La influencer que vendía quemadores truchos evita la cárcel a cambio de donar 40 kilos de carne
Se espera un sábado con chances de tormenta: emitieron alerta amarilla
Fuerte aumento de la demanda por problemas psicológicos: subieron las internaciones y consultas
Más Leídas
-
Noticias A14 horas ago
Liberan al joven acusado de matar a otro de una puñalada en la ingle
-
Espectáculos16 horas ago
Abel Pintos estrenó una canción atravesada por la búsqueda de vivir sin miedo
-
Noticias B15 horas ago
Detienen a una mujer en un allanamiento en el barrio San Martín por venta de drogas
-
El Tiempo16 horas ago
Cálido durante el día y algo inestable a la noche: así termina la semana en Bahía
-
Noticias B12 horas ago
Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de 80 mil dólares
-
Noticias B16 horas ago
Kicillof pidió por una "estrategia nacional de desarrollo" y cuestionó las políticas de Milei
-
Noticias B13 horas ago
El cielo en Bahía ofreció un espectáculo: así fue el eclipse parcial de Luna
-
Deportes16 horas ago
La Liga abre la quinta fecha con una noche especial: Huracán estrena luces ante Liniers